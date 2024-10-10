Ультраширокий вигнутий монітор Acer Predator Z57 коштує 100 тис. грн

Acer представила свій ігровий монітор Predator Z57 на початку 2024 року на виставці CES, і тепер він доступний у Європі. У Німеччині та інших країнах ЄС цей 57-дюймовий вигнутий монітор із Mini LED матрицею можна придбати за €2499. В Україні на нього чекають незабаром, і ціна орієнтовно складе близько 100 000 грн.

Acer Predator Z57 має вражаючі технічні характеристики, включаючи роздільну здатність 7680×2160 пікселів, частоту оновлення 120 Гц, яскравість 1000 ниток і співвідношення сторін 32:9. Завдяки сертифікації VESA DisplayHDR 1000 монітор забезпечує високу якість зображення з глибокими чорними тонами та яскравими деталями. Він оснащений сучасними портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, вбудованими 10-ватними динаміками та регульованою підставкою для комфортного використання.

Acer анонсувала монітори з вбудованою платформою WebOS, технологією дзеркального відображення екрана та підтримку Wi-Fi та Bluetooth. Також нові монітори вже від бренду Predator представлені 27″ моделями. Вони підтримують нову технологію синхронізації NVIDIA G-SYNC Pulsar.

Розумні монітори Acer 2024

Компанія Acer представила нові розумні монітори з попередньо встановленою операційною системою WebOS, які можуть використовуватись автономно, без підключення до комп’ютера. Монітори підтримують Wi-Fi, Bluetooth, а також технології бездротової передачі Airplay і Miracast. Крім того, пристрої оснащені мережевим портом RJ45 для підключення до інтернету.

Модель Acer CS322QK з діагоналлю 31,5 дюйма має роздільну здатність 4K UHD та підтримує 98% кольорової гами DCI-P3. Монітор також підтримує HDR10 і має яскравість 350 нит, що забезпечує високу якість зображення. Вартість цієї моделі складає €899.

Модель Nitro GS272U M з діагоналлю 27 дюймів пропонує роздільну здатність 2560×1440 та частоту оновлення до 180 Гц, що робить її придатною для ігор. Обидва монітори оснащені портами HDMI та USB Type-C, що підвищує їх функціональність.. Ціна моделі Nitro GS272U M складає €599.

Монітори Predator 2024 року

Компанія Acer представила два нові монітори із серії Predator, орієнтованих на геймерів та вимогливих користувачів. Predator XB273U F5 має частоту оновлення 360 Гц при роздільній здатності 2560×1440 пікселів і підтримує технологію NVIDIA G-SYNC Pulsar, яка забезпечує покращену чіткість рухів та плавний ігровий процес зі змінною частотою оновлення. Монітор охоплює 90% колірної гами DCI-P3, підтримує HDR і має пікову яскравість 550 нит, що робить його придатним для динамічних ігор із високою якістю зображення.

Друга модель, Predator XB273K V5, оснащена роздільною здатністю 4K з частотою 160 Гц та підтримкою технології AMD FreeSync Premium. Користувачі також можуть переключитися на роздільну здатність FHD із частотою оновлення 320 Гц, що робить монітор гнучким для різних сценаріїв використання. Завдяки коефіцієнту контрастності 100 000 000:1 монітор демонструє глибокий чорний і яскравий білий, а максимальна яскравість становить 400 нит. Він також має сертифікат VESA DisplayHDR 400 та охоплює 95% кольорової гами DCI-P3.

Крім того компанія Acer | >розширила свою лінійку геймерських моніторів Nitro, представивши три нові моделі: Nitro XV240 F6, Nitro XV270 F5 і Nitro XV270U F5. Всі три монітори забезпечують високу частоту оновлення та підтримку технології AMD FreeSync Premium. Очікується, що вони з’являться в українських магазинах у першому кварталі 2025 року.

Nitro XV240 F6 має 24-дюймову TN-матрицю з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів і підтримує частоту оновлення 600 Гц. Він виділяється низьким часом відгуку до 0,1 мс, сертифікацією VESA DisplayHDR 400 та охопленням 95% палітри кольорів DCI-P3. Орієнтовна ціна в Україні становитиме 41 999 гривень.