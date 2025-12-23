Steam переходить на 64-біт, 32 біт версія перестане працювати з 1 січня 2026 року    

Steam переходить на 64-біт, 32 біт версія перестане працювати з 1 січня 2026 року23.12.25
Компанія Valve випустила грудневе оновлення клієнта Steam для Windows, перевівши програму в повністю 64-бітний режим роботи на Windows 10 і Windows 11. Користувачі 32-бітових версій ОС залишаються на окремій гілці сумісності, яка з 1 січня 2026 року більше не отримуватиме оновлень безпеки.
Тепер Steam працює як нативна 64-бітна програма, а не 32-бітна програма поверх 64-бітної системи. 32-бітова версія клієнта після 1 січня продовжить запускатися, але без подальшої підтримки.
За даними опитування Steam про обладнання, Windows 11 (64-bit) використовують близько 66% гравців, Windows 10 (64-bit) – майже 30%, тоді як частка Windows 10 (32-bit) становить лише 0,01%. За середньої щоденної аудиторії понад 36 млн користувачів зміни торкнуться лише кількох тисяч людей.
Valve підкреслює, що обмеження стосується лише операційних систем — 32-бітові ігри й надалі запускатимуться на 64-бітові Windows. Користувачам із сумісним залізом рекомендують перейти на 64-бітну ОС через чисту переустановку, що також відповідає новим вимогам безпеки Windows, які поступово інтегруються в Steam.
