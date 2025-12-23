Steam переходит на 64-бит, 32 бит версия перестанет работать с 1 января 2026 года    

Steam переходит на 64-бит, 32 бит версия перестанет работать с 1 января 2026 года23.12.25
Компания Valve выпустила декабрьское обновление клиента Steam для Windows, переведя программу в полностью 64-битный режим работы на Windows 10 и Windows 11. Пользователи 32-битных версий ОС остаются на отдельной ветке совместимости, которая с 1 января 2026 больше не будет получать обновлений безопасности.
Теперь Steam работает как нативное 64-битное приложение, а не 32-битная программа поверх 64-битной системы. Самая 32-битная версия клиента после 1 января продолжит запускаться, но без дальнейшей поддержки.
По данным опроса Steam об оборудовании, Windows 11 (64-bit) используют около 66% игроков, Windows 10 (64-bit) – почти 30%, тогда как доля Windows 10 (32-bit) составляет всего 0,01%. При средней ежедневной аудитории более 36 млн пользователей изменения коснутся всего нескольких тысяч человек.
Valve подчеркивает, что ограничение касается только операционных систем — 32-битные игры и дальше будут запускаться на 64-битных Windows. Пользователям с совместимым «железом» рекомендуют перейти на 64-битную ОС из-за чистой переустановки, что также отвечает новым требованиям безопасности Windows, которые постепенно интегрируются в Steam.
