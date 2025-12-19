STALKER 2: Heart of Chornobyl отримав велике безкоштовне доповнення Stories Untold

Українська студія GSC Game World випустила безкоштовний сюжетний додаток Stories Untold для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, вже доступний на PC, Xbox Series X/S та PlayStation 5.

Оновлення додає понад п’ять годин геймплею: ​​вісім нових завдань, сім унікальних локацій та шість персонажів з окремими історіями. Сюжет зосереджений навколо загадкового радіосигналу, що викликає у сталкерів галюцинації та небезпечні наслідки, а розслідування веде гравців у Рудий ліс.

Також у додатку з’явилися нові види зброї, можливості кастомізації та хаб-локації для збору NPC та облаштування бази. Вибір гравця впливає на розвиток подій, а контент органічно інтегрований в основну кампанію, розширюючи лор та атмосферу Зони.

