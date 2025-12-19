STALKER 2: Heart of Chornobyl отримав велике безкоштовне доповнення Stories Untold  

STALKER 2: Heart of Chornobyl отримав велике безкоштовне доповнення Stories Untold19.12.25
Українська студія GSC Game World випустила безкоштовний сюжетний додаток Stories Untold для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, вже доступний на PC, Xbox Series X/S та PlayStation 5.
Оновлення додає понад п’ять годин геймплею: вісім нових завдань, сім унікальних локацій та шість персонажів з окремими історіями. Сюжет зосереджений навколо загадкового радіосигналу, що викликає у сталкерів галюцинації та небезпечні наслідки, а розслідування веде гравців у Рудий ліс.
Також у додатку з’явилися нові види зброї, можливості кастомізації та хаб-локації для збору NPC та облаштування бази. Вибір гравця впливає на розвиток подій, а контент органічно інтегрований в основну кампанію, розширюючи лор та атмосферу Зони.
Оновлення STALKER 2: Heart of Chornobyl додає нових персонажів з особистими історіями, локації та предмети, що органічно вплітаються в основну пригоду. Гравцям доведеться розслідувати загадкову радіопередачу, яка викликає у сталкерів хворобливі симптоми та галюцинації, допомагаючи вченим та мешканцям Зони зрозуміти її природу та зробити вибір, який визначить подальший розвиток подій.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Найкращі ігрові ноутбуки, мишки для роботи, клавіатури для ігор, смартфони та бездротові навушники 2025 року. Серед них ми відзначимо найцікавіші і ті, що можемо рекомендувати купити.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
STALKER 2: Heart of Chornobyl отримав велике безкоштовне доповнення Stories Untold ігри оновлення
Українська студія GSC Game World випустила безкоштовний сюжетний додаток Stories Untold для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, вже доступний на PC, Xbox Series X/S та PlayStation 5.
МВС України випустило додаток 112 для екстрених викликів додаток події в Україні
Міністерство внутрішніх справ запустило офіційний мобільний сервіс екстреної допомоги 112, який може працювати навіть за відсутності мобільного зв’язку
МВС України випустило додаток 112 для екстрених викликів
LG представила телевізори на матриці Micro RGB evo
На росії повністю заблокують YouTube
ЄС відмінив заборону продавати автомобілі з ДВС після 2035 року
Meta видалила додаток Facebook Messenger для Windows та Mac
На Steam у 2025 році вийшло понад 19 тисяч ігор, половину гравці навіть не помітили