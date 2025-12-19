STALKER 2: Heart of Chornobyl получил большое бесплатное дополнение Stories Untold

Украинская студия GSC Game World выпустила бесплатное сюжетное дополнение Stories Untold для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, уже доступный на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

Обновление добавляет более пяти часов геймплея: восемь новых задач, семь уникальных локаций и шесть персонажей с отдельными историями. Сюжет сосредоточен вокруг загадочного радиосигнала, вызывающего у сталкеров галлюцинации и опасные последствия, а расследование ведет игроков в Рыжий лес.

Также в дополнении появились новые виды оружия, возможности кастомизации и хаб-локации для сбора NPC и обустройства базы. Выбор игрока оказывает влияние на развитие событий, а контент органически интегрирован в основную кампанию, расширяя лор и атмосферу Зоны.

Обновление STALKER 2: Heart of Chornobyl добавляет новых персонажей с личными историями, локации и предметы, органически вплетающиеся в основное приключение. Игрокам придется расследовать загадочную радиопередачу, которая вызывает у сталкеров болезненные симптомы и галлюцинации, помогая ученым и жителям Зоны понять ее природу и сделать выбор, который определит дальнейшее развитие событий.