STALKER 2: Heart of Chornobyl получил большое бесплатное дополнение Stories Untold  

STALKER 2: Heart of Chornobyl получил большое бесплатное дополнение Stories Untold19.12.25
Украинская студия GSC Game World выпустила бесплатное сюжетное дополнение Stories Untold для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, уже доступный на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5.
Обновление добавляет более пяти часов геймплея: восемь новых задач, семь уникальных локаций и шесть персонажей с отдельными историями. Сюжет сосредоточен вокруг загадочного радиосигнала, вызывающего у сталкеров галлюцинации и опасные последствия, а расследование ведет игроков в Рыжий лес.
Также в дополнении появились новые виды оружия, возможности кастомизации и хаб-локации для сбора NPC и обустройства базы. Выбор игрока оказывает влияние на развитие событий, а контент органически интегрирован в основную кампанию, расширяя лор и атмосферу Зоны.
Обновление STALKER 2: Heart of Chornobyl добавляет новых персонажей с личными историями, локации и предметы, органически вплетающиеся в основное приключение. Игрокам придется расследовать загадочную радиопередачу, которая вызывает у сталкеров болезненные симптомы и галлюцинации, помогая ученым и жителям Зоны понять ее природу и сделать выбор, который определит дальнейшее развитие событий.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
STALKER 2: Heart of Chornobyl получил большое бесплатное дополнение Stories Untold игры обновление
Украинская студия GSC Game World выпустила бесплатное сюжетное дополнение Stories Untold для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, уже доступный на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5.
МВД Украины выпустило приложение 112 для экстренных вызовов приложения события в Украине
Министерство внутренних дел запустило официальный мобильный сервис экстренной помощи 112, который может работать даже при отсутствии мобильной связи
МВД Украины выпустило приложение 112 для экстренных вызовов
LG представила телевизоры на матрице Micro RGB evo
На россии полностью заблокируют YouTube
ЕС отменил запрет продавать автомобили с ДВС после 2035 года
Meta удалила приложение Facebook Messenger для Windows и Mac