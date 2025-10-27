Штучний інтелект обробляє 85% запитів на підтримку Дія

З моменту запуску консультаційного сервісу на базі штучного інтелекту у додатку “Дія” він уже провів понад 500 тисяч діалогів із користувачами. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що помічник наразі опрацьовує близько 85% усіх звернень громадян.

За його словами, Україна рухається у напрямку «агентної держави», де сервіси надаються максимально швидко та без зайвих бар’єрів, а ІІ-асистент у «Дії» стає важливим елементом підтримки цієї моделі роботи.

Приблизно 15% випадків залишаються для операторів служби підтримки — йдеться про унікальні ситуації, де автоматизована система поки що не може дати повної відповіді. Однак асистент навчився розпізнавати державні послуги, розуміє питання та контекст звернень, що дозволяє фахівцям більше уваги приділяти складнішим запитам.

Наприкінці липня 2025 р. у міністерстві зазначали, що система штучного інтелекту обробляла лише 52% звернень. Таким чином, частка успішної автоматичної обробки зросла майже вдвічі.

Раніше було запущено сервіс “Дія.АІ” — віртуальний агент, який може не лише відповідати на запитання користувачів, а й одразу надавати необхідні послуги безпосередньо у чаті порталу.