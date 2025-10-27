Искусственный интеллект обрабатывает 85 % запросов в поддержку Дія27.10.25
С момента запуска консультационного сервиса на базе искусственного интеллекта в приложении «Действие» он уже провел более 500 тысяч диалогов с пользователями. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ассистент в настоящее время прорабатывает около 85% всех обращений граждан.
По его словам, Украина двигается в направлении «агентного государства», где сервисы предоставляются максимально быстро и без лишних барьеров, а ИИ-ассистент в «Действии» становится важным элементом поддержки этой модели работы.
Приблизительно 15% случаев остаются для операторов службы поддержки — речь идет об уникальных ситуациях, где автоматизированная система пока не может дать полный ответ. Однако ассистент научился распознавать государственные услуги, понимает вопросы и контекст обращений, что позволяет специалистам больше внимания уделять более сложным запросам.
В конце июля 2025 г. в министерстве отмечали, что система искусственного интеллекта обрабатывала лишь 52% обращений. Таким образом, доля успешной автоматической обработки выросла почти вдвое.
Ранее был запущен сервис «Дія.АІ» — виртуальный агент, который может не только отвечать на вопросы пользователей, но и сразу предоставлять необходимые услуги непосредственно в чате портала.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хотя и принадлежит к классу игровых, дает много возможностей для повседневных и рабочих задач. Это сбалансированное решение получило увеличенный дисплей 17,3 дюйма, что уже делает его не типичным представителем геймерских машин. Разберемся детальнее
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Искусственный интеллект обрабатывает 85 % запросов в поддержку Дія искусственный интеллект
Приблизительно 15% запросов в поддержку Дія остаются для операторов
У Microsoft новый виртуальный ассистент Mico, последователь мистера Скрепка Microsoft голосовой ассистент
Запуск Mico является частью более широкой стратегии Microsoft для формирования узнаваемой «личности» Copilot
Искусственный интеллект обрабатывает 85 % запросов в поддержку Дія
JEDEC разработала новый стандарт оперативной памяти SOCAMM2: LPDDR5X с 9,6 Гбит/с на контакт
Взлом 183 млн адресов электронной почты — смените пароли
ИИ все чаще формирует индивидуальные цены для покупателей
Роста популярности ChatGPT больше нет