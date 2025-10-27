Искусственный интеллект обрабатывает 85 % запросов в поддержку Дія

С момента запуска консультационного сервиса на базе искусственного интеллекта в приложении «Действие» он уже провел более 500 тысяч диалогов с пользователями. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ассистент в настоящее время прорабатывает около 85% всех обращений граждан.

По его словам, Украина двигается в направлении «агентного государства», где сервисы предоставляются максимально быстро и без лишних барьеров, а ИИ-ассистент в «Действии» становится важным элементом поддержки этой модели работы.

Приблизительно 15% случаев остаются для операторов службы поддержки — речь идет об уникальных ситуациях, где автоматизированная система пока не может дать полный ответ. Однако ассистент научился распознавать государственные услуги, понимает вопросы и контекст обращений, что позволяет специалистам больше внимания уделять более сложным запросам.

В конце июля 2025 г. в министерстве отмечали, что система искусственного интеллекта обрабатывала лишь 52% обращений. Таким образом, доля успешной автоматической обработки выросла почти вдвое.

Ранее был запущен сервис «Дія.АІ» — виртуальный агент, который может не только отвечать на вопросы пользователей, но и сразу предоставлять необходимые услуги непосредственно в чате портала.