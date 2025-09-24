NVIDIA та OpenAI уклали угоду на $100 млрд для постачання нових серверів для ШІ24.09.25
Згідно з домовленостями, OpenAI отримає доступ до передових обчислювальних ресурсів NVIDIA, включаючи суперкомп’ютери на базі графічних процесорів H100. Це дозволить компанії побудувати центри обробки даних для ШІ сумарною потужністю не менше 10 гігават, де використовуватимуться мільйони GPU.
Паралельно NVIDIA планує інвестувати в OpenAI до 100 мільярдів доларів, причому фінансування відбуватиметься поступово — з введенням в експлуатацію нових дата-центрів.
Для OpenAI, відомої своїми мовними моделями GPT, угода відкриває доступ до ресурсів, без яких неможливо масштабувати навчання та підтримувати роботу глобальних ШІ-систем. Для NVIDIA цей крок закріплює її статус головного постачальника апаратної бази для штучного інтелекту та дозволяє вже інтегрувати свої розробки в ключові моделі галузі.
Співпраця охоплює не лише інфраструктуру, а й програмне забезпечення: компанії мають намір разом працювати над оптимізацією та прискоренням процесів створення ШІ-продуктів. Це особливо актуально на тлі конкуренції з такими гравцями, як Google DeepMind, Anthropic і Meta.
Фінальні деталі угоди мають бути узгоджені найближчими тижнями, проте вже зараз спостерігачі зазначають, що спілка двох технологічних гігантів може визначити траєкторію розвитку індустрії штучного інтелекту на роки вперед.
