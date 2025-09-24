NVIDIA и OpenAI заключили сделку на $100 млрд для поставки новых серверов для ИИ24.09.25
Согласно договорённостям, OpenAI получит доступ к самым передовым вычислительным ресурсам NVIDIA, включая суперкомпьютеры на базе графических процессоров H100. Это позволит компании построить центры обработки данных для ИИ суммарной мощностью не менее 10 гигаватт, где будут использоваться миллионы GPU.
Параллельно NVIDIA планирует инвестировать в OpenAI до 100 миллиардов долларов, причём финансирование будет происходить постепенно — по мере ввода в эксплуатацию новых дата-центров.
Для OpenAI, известной своими языковыми моделями GPT, соглашение открывает доступ к ресурсам, без которых невозможно масштабировать обучение и поддерживать работу глобальных ИИ-систем. Для NVIDIA этот шаг закрепляет её статус главного поставщика аппаратной базы для искусственного интеллекта и позволяет теснее интегрировать свои разработки в ключевые модели отрасли.
Сотрудничество охватывает не только инфраструктуру, но и программное обеспечение: компании намерены вместе работать над оптимизацией и ускорением процессов создания ИИ-продуктов. Это особенно актуально на фоне усиливающейся конкуренции с такими игроками, как Google DeepMind, Anthropic и Meta.
Финальные детали сделки должны быть согласованы в ближайшие недели, однако уже сейчас наблюдатели отмечают, что союз двух технологических гигантов может определить траекторию развития индустрии искусственного интеллекта на годы вперёд.
