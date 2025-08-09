Neuralink розпочала перші клінічні випробування в Європі

Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, оголосила про початок перших у Європі клінічних випробувань мозкових імплантатів. Дослідження стартувало у Великобританії у партнерстві з University College London Hospitals NHS Foundation Trust та лікарнею Ньюкасла.

У випробуваннях візьмуть участь семеро британських пацієнтів з важкими формами паралічу, спричиненого травмами спинного мозку або неврологічними захворюваннями, такими як бічний аміотрофічний склероз (БАС).

За словами професора Гарита Акрама, початок випробувань є «важливим етапом у розвитку технології мозок-комп’ютера», яка може суттєво вплинути на якість життя людей з тяжкими неврологічними порушеннями.

Мета експерименту – імплантувати чіп N1 під череп пацієнта та навчити його керувати смартфоном або планшетом силою думки, без фізичної взаємодії з екраном. Пристрій використовує 128 надтонких ниток – кожна тонша за людське волосся – для підключення приблизно 1000 електродів до мозку.

Раніше Neuralink провела успішні випробування у США, у рамках яких нейроімпланти отримали п’ятьох пацієнтів. Один із них, Алекс, до травми спинного мозку працював автомеханіком. Завдяки чипу він тепер здатний грати в комп’ютерні ігри за допомогою думки.

Neuralink була заснована в 2016 році і з того часу залучила близько $1,3 млрд. інвестицій. Поточна оцінка компанії складає майже $9 млрд. На додаток до Великобританії, компанія планує запустити аналогічні дослідження в Канаді та ОАЕ.