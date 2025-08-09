Neuralink розпочала перші клінічні випробування в Європі09.08.25
Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, оголосила про початок перших у Європі клінічних випробувань мозкових імплантатів. Дослідження стартувало у Великобританії у партнерстві з University College London Hospitals NHS Foundation Trust та лікарнею Ньюкасла.
У випробуваннях візьмуть участь семеро британських пацієнтів з важкими формами паралічу, спричиненого травмами спинного мозку або неврологічними захворюваннями, такими як бічний аміотрофічний склероз (БАС).
За словами професора Гарита Акрама, початок випробувань є «важливим етапом у розвитку технології мозок-комп’ютера», яка може суттєво вплинути на якість життя людей з тяжкими неврологічними порушеннями.
Мета експерименту – імплантувати чіп N1 під череп пацієнта та навчити його керувати смартфоном або планшетом силою думки, без фізичної взаємодії з екраном. Пристрій використовує 128 надтонких ниток – кожна тонша за людське волосся – для підключення приблизно 1000 електродів до мозку.
Раніше Neuralink провела успішні випробування у США, у рамках яких нейроімпланти отримали п’ятьох пацієнтів. Один із них, Алекс, до травми спинного мозку працював автомеханіком. Завдяки чипу він тепер здатний грати в комп’ютерні ігри за допомогою думки.
Neuralink була заснована в 2016 році і з того часу залучила близько $1,3 млрд. інвестицій. Поточна оцінка компанії складає майже $9 млрд. На додаток до Великобританії, компанія планує запустити аналогічні дослідження в Канаді та ОАЕ.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Neuralink розпочала перші клінічні випробування в Європі Ілон Маск медицина
Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, оголосила про початок перших у Європі клінічних випробувань мозкових імплантатів.
Motorola The Brilliant Collection – смартфон motorola razr та навушники moto buds loop з кристалами Swarovski Motorola дизайн смартфон
Motorola офіційно представила лімітовану колекцію The Brilliant Collection, до якої увійшли оновлений доладний смартфон motorola razr і навушники moto buds loop
Neuralink розпочала перші клінічні випробування в Європі
Motorola The Brilliant Collection – смартфон motorola razr та навушники moto buds loop з кристалами Swarovski
4K-проектор LG CineBeam S має підтримку Dolby Atmos
Відеокарта AMD Radeon RX 9060 з 8 ГБ має знижене енергоспоживання
Samsung One UI 8.0 – подробиці про оболонку для Android 16
Дональд Трамп вимагає відставки глави Intel Ліп-Бу Тана через його зв’язки з Китаєм
Xiaomi змінила дизайн логотипу Redmi. Тепер капсом
Уразливість Google дозволяла видаляти будь-які сторінки з пошуку. І цим скористалися
Вигнутий монітор Samsung Odyssey G7 G75F діагоналлю 37 дюймів підтримує 4K та HDR10+
Прибуток від акумуляторів Panasonic зріс на 47%, але торгові обмеження США все зіпсують
Монітор AOC Agon Pro CS24A отримав дизайн у стилі Counter Strike 2
ChatGPT виявився найпопулярнішим ШІ-чатботом у світі
Самокат Xiaomi Electric Scooter 5 Plus має запас ходу 60 км