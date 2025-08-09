Neuralink начала первые клинические испытания в Европе

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, объявила о начале первых в Европе клинических испытаний мозговых имплантатов. Исследование стартовало в Великобритании в партнерстве с University College London Hospitals NHS Foundation Trust и больницей Ньюкасла.

В испытаниях примут участие семь британских пациентов с тяжелыми формами паралича, вызванного травмами спинного мозга или неврологическими заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС).

По словам профессора Гарита Акрама, начало испытаний представляет собой «важный этап в развитии технологии мозг-компьютер», которая может существенно повлиять на качество жизни людей с тяжелыми неврологическими нарушениями.

Цель эксперимента — имплантировать чип N1 под череп пациента и научить его управлять смартфоном или планшетом силой мысли, без физического взаимодействия с экраном. Устройство использует 128 сверхтонких нитей — каждая тоньше человеческого волоса — для подключения примерно 1000 электродов к мозгу.

Ранее Neuralink провела успешные испытания в США, в рамках которых нейроимпланты получили пять пациентов. Один из них, Алекс, до травмы спинного мозга работал автомехаником. Благодаря чипу он теперь способен играть в компьютерные игры с помощью мысли.

Neuralink была основана в 2016 году и с тех пор привлекла около $1,3 млрд инвестиций. Текущая оценка компании составляет почти $9 млрд. В дополнение к Великобритании, компания планирует запустить аналогичные исследования в Канаде и ОАЭ.