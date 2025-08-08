Motorola The Brilliant Collection – смартфон motorola razr та навушники moto buds loop з кристалами Swarovski

Компанія Motorola офіційно представила лімітовану колекцію The Brilliant Collection, до якої увійшли оновлений доладний смартфон motorola razr і навушники moto buds loop. Відмінна риса пристроїв – оформлення з використанням оригінальних кристалів Swarovski та дизайн, натхненний відтінком Pantone Ice Melt.

Що відомо

Смартфон motorola razr у новій версії прикрашений 35 кристалами, включаючи один великий – із 26 гранями, встановлений на шарнірі. Корпус виконаний у стилі 3D обробки під шкіру, а кнопки гучності стилізовані під огранювання каменю. У комплекті також йде фірмовий кроссбоді-чохол, що підкреслює декоративний акцент пристрою. По суті, гаджет позиціонується не лише як електроніка, а й як модний аксесуар.

Навушники moto buds loop також отримали оновлений зовнішній вигляд з блискучою обробкою. При цьому технічна начинка залишилася колишньою – збережена аудіосистема від Bose і відкрита посадка, що дозволяє чути звуки, що оточують. У Motorola таке рішення називають “звуком з огранюванням” – як у прямому, так і в маркетинговому сенсі.

Дальші плани

Motorola заявляє, що The Brilliant Collection – це лише початок серії дизайнерських колаборацій. Кількість пристроїв обмежена, вартість варіюється в залежності від регіону.