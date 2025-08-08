Motorola The Brilliant Collection — смартфон motorola razr и наушники moto buds loop с кристалами Swarovski

Компания Motorola официально представила лимитированную коллекцию The Brilliant Collection, в которую вошли обновлённый складной смартфон motorola razr и наушники moto buds loop. Отличительная особенность устройств — оформление с использованием оригинальных кристаллов Swarovski и дизайн, вдохновлённый оттенком Pantone Ice Melt.

Что известно

Смартфон motorola razr в новой версии украшен 35 кристаллами, включая один крупный — с 26 гранями, установленный на шарнире. Корпус выполнен в стиле 3D-отделки под кожу, а кнопки громкости стилизованы под огранку камня. В комплекте также идёт фирменный кроссбоди-чехол, подчёркивающий декоративный акцент устройства. По сути, гаджет позиционируется не только как электроника, но и как модный аксессуар.

Наушники moto buds loop также получили обновлённый внешний вид с блестящей отделкой. При этом техническая начинка осталась прежней — сохранена аудиосистема от Bose и открытая посадка, позволяющая слышать окружающие звуки. В Motorola такое решение называют «звуком с огранкой» — как в прямом, так и в маркетинговом смысле.

Дальнейшие планы

Motorola заявляет, что The Brilliant Collection — это только начало серии дизайнерских коллабораций. Количество устройств ограничено, стоимость варьируется в зависимости от региона.