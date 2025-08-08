Motorola The Brilliant Collection — смартфон motorola razr и наушники moto buds loop с кристалами Swarovski08.08.25
Компания Motorola официально представила лимитированную коллекцию The Brilliant Collection, в которую вошли обновлённый складной смартфон motorola razr и наушники moto buds loop. Отличительная особенность устройств — оформление с использованием оригинальных кристаллов Swarovski и дизайн, вдохновлённый оттенком Pantone Ice Melt.
Что известно
Смартфон motorola razr в новой версии украшен 35 кристаллами, включая один крупный — с 26 гранями, установленный на шарнире. Корпус выполнен в стиле 3D-отделки под кожу, а кнопки громкости стилизованы под огранку камня. В комплекте также идёт фирменный кроссбоди-чехол, подчёркивающий декоративный акцент устройства. По сути, гаджет позиционируется не только как электроника, но и как модный аксессуар.
Наушники moto buds loop также получили обновлённый внешний вид с блестящей отделкой. При этом техническая начинка осталась прежней — сохранена аудиосистема от Bose и открытая посадка, позволяющая слышать окружающие звуки. В Motorola такое решение называют «звуком с огранкой» — как в прямом, так и в маркетинговом смысле.
Дальнейшие планы
Motorola заявляет, что The Brilliant Collection — это только начало серии дизайнерских коллабораций. Количество устройств ограничено, стоимость варьируется в зависимости от региона.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Компания Logitech предлагает широкий выбор обложек и чехлов для мобильных устройств. Познакомимся с Logitech FLIP FOLIO для планшетов и сверхкомпактных ноутбуков Apple
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Motorola The Brilliant Collection — смартфон motorola razr и наушники moto buds loop с кристалами Swarovski Motorola дизайн смартфон
Motorola официально представила лимитированную коллекцию The Brilliant Collection, в которую вошли обновлённый складной смартфон motorola razr и наушники moto buds loop
4K-проектор LG CineBeam S имеет поддержку Dolby Atmos LG проектор
Компания LG анонсировала CineBeam S (PU615U) — ультракороткофокусный проектор с поддержкой 4K UHD
Motorola The Brilliant Collection — смартфон motorola razr и наушники moto buds loop с кристалами Swarovski
4K-проектор LG CineBeam S имеет поддержку Dolby Atmos
Samsung One UI 8.0 — подробности про оболочку для Android 16
Xiaomi сменила дизайн логотипа Redmi. Теперь капсом
Уязвимость Google позволяла удалять любые страницы из поиска. И этим воспользовались
Ноутбуки Lenovo Legion 5 и LOQ 15 с OLED, RTX 5070 уже продаются в Украине по цене от 51 тыс. грн
Прибыль от аккумуляторов Panasonic выросла на 47%, но торговые ограничения США все испортят
Монитор AOC Agon Pro CS24A получил дизайн в стиле Counter Strike 2
ChatGPT оказался самым популярным ИИ-чатботом в мире
Самокат Xiaomi Electric Scooter 5 Plus имеет запас хода 60 км