Microsoft випустила геймерський ШІ-асистент – Xbox Copilot for Gaming

Microsoft представила Xbox Copilot for Gaming – ІІ-асистента, який допоможе геймерам швидше запускати ігри, покращувати навички та взаємодіяти з спільнотами. Про це оголосила віце-президент Xbox з ігрового ІІ Фатіма Кардар у подкасті Xbox Podcast та на платформі Xbox Wire.

Copilot пропонує поради в реальному часі, залишаючись у фоновому режимі, коли допомога не потрібна. Наприклад, у Minecraft він підказує, як створити дерев’яні дошки, а в Overwatch рекомендує альтернативного героя, якщо обраний персонаж уже зайнятий, та аналізує ситуацію на полі бою.

Зараз Xbox Copilot проходить тестування та буде доступний спочатку на мобільних пристроях для учасників Xbox Insider Program, а потім і для широкої аудиторії.

У грудні 2024 року Microsoft стала провідним видавцем ігор на ПК, Xbox та PlayStation. Витрати користувачів на проекти компанії становили 465 мільйонів доларів. Така сума багато в чому пов’язана з курсом Microsoft на випуск ігор на максимальну кількість платформ, що призвело до того, що найбільша частка витрат припала на власників PlayStation. Про це повідомляє VGC.

Згідно зі звітом Ampere, однією з найпомітніших ігор Microsoft у грудні стала Indiana Jones and the Great Circle, проте основний дохід принесла Call of Duty: Black Ops 6. Ця гра, що вийшла в листопаді, зуміла залучити понад 38 мільйонів унікальних користувачів. За даними дослідження, 64% всіх коштів, витрачених на проекти Microsoft, припало на аудиторію PlayStation.

Компанія суттєво обійшла найближчого конкурента. Видавець EA, який отримав у грудні 366 мільйонів доларів, поступився Майкрософт майже 100 мільйонів. Найбільший внесок у фінансові показники Electronic Arts зробив спортивний симулятор EA Sports FC 25.

У звіті Ampere також містяться дані про активність гравців у святковий період. У різдвяний день користувачі провели 30 мільйонів годин у Fortnite, в середньому граючи по 2,3 години. У Call of Duty того ж дня награли 20 мільйонів годин. У цей же час Marvel Rivals зібрала 29 мільйонів активних користувачів, а Path of Exile 2 принесла розробникам 148 мільйонів доларів прибутку.

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram