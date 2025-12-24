Lenovo Adaptable Keyboard може адаптувати силу натискання

Ринок комп’ютерних клавіатур останніми роками залишався практично без помітних змін, проте Lenovo має намір запропонувати нові підходи в цьому сегменті. Аналогічно до експериментів компанії з ноутбуками з розсувними екранами, включаючи ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, Legion Pro Rollable та ThinkPad Rollable XD, виробник готує кілька концептуальних рішень і для периферійних пристроїв. Видання Windows Latest отримало ексклюзивну інформацію про нові клавіатури та аксесуари Lenovo, які планується представити на виставці CES 2026.

Лінійка ThinkPad протягом багатьох років асоціюється з одними із найзручніших клавіатур на ринку завдяки чіткому ходу клавіш та вираженій тактильній віддачі. За даними джерел Windows Latest, Lenovo готує до показу Adaptable Keyboard – компактну клавіатуру, здатну змінювати характер натискання клавіш залежно від використання сценарію. Ідея полягає в тому, що зусилля, необхідне для спрацьовування клавіш, відрізнятиметься під час гри та набору тексту або роботи з документами.

Докладніше про концепт клавіатури Lenovo

Концептуальна клавіатура не містить цифрового блоку, за рахунок чого корпус став компактнішим, а майже вся його поверхня зайнята клавішами. З правого боку розміщені індикатори Wi-Fi, Bluetooth та рівня заряду акумулятора, а також додаткові позначення, пов’язані з мережевими та інтелектуальними функціями пристрою. При цьому кнопки Copilot для Windows 11 у конструкції навмисно немає.

Lenovo використовує в даній моделі оптичний механізм спрацьовування, який дозволяє змінювати хід клавіш та характер відкликання. Користувач зможе перемикатися між більш легкими та швидкими натисканнями, що підходять для ігор, більш тугими та точними режимами, розрахованими на роботу з текстами та іншими завданнями, де важливий контроль.

Про Lenovo Self-Charging Kit

Другий концепт, про який стало відомо, отримав назву Lenovo Self-Charging Kit. Це комплект із клавіатури та миші, які не вимагають традиційної підзарядки. Аксесуари використовують нове покоління технології збору світлової енергії, здатної виробляти живлення навіть за рівня освітлення близько 50 люкс. Для порівняння, стандартним сонячним панелям, які застосовуються, наприклад, у калькуляторах, зазвичай потрібно не менше 200–500 люкс. За рахунок цього заряджання може відбуватися навіть за звичайного кімнатного освітлення. На промозображеннях сонячний елемент не виділено окремо, проте над блоком стрілочних клавіат помітна прямокутна область другого відтінку, яка, імовірно, і виконує роль джерела живлення.

Крім концептуальних розробок, Lenovo готує до демонстрації більш приземлений продукт, орієнтований реальний ринок. Йдеться про Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard & Mouse – бездротова низькопрофільна механічна клавіатура та миша з напівпрозорим дизайном, виконаним у кольорах Thunder Grey та Cloud Grey. Аксесуари підтримують підключення до кількох пристроїв через єдиний адаптер 2,4 ГГц, так і по Bluetooth. У клавіатурі використовуються фірмові механічні перемикачі з чотириточковою конструкцією, що покликана забезпечити більш точний контроль натискання.