Lenovo Adaptable Keyboard може адаптувати силу натискання   

Lenovo Adaptable Keyboard може адаптувати силу натискання24.12.25
Ринок комп’ютерних клавіатур останніми роками залишався практично без помітних змін, проте Lenovo має намір запропонувати нові підходи в цьому сегменті. Аналогічно до експериментів компанії з ноутбуками з розсувними екранами, включаючи ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, Legion Pro Rollable та ThinkPad Rollable XD, виробник готує кілька концептуальних рішень і для периферійних пристроїв. Видання Windows Latest отримало ексклюзивну інформацію про нові клавіатури та аксесуари Lenovo, які планується представити на виставці CES 2026.
Лінійка ThinkPad протягом багатьох років асоціюється з одними із найзручніших клавіатур на ринку завдяки чіткому ходу клавіш та вираженій тактильній віддачі. За даними джерел Windows Latest, Lenovo готує до показу Adaptable Keyboard – компактну клавіатуру, здатну змінювати характер натискання клавіш залежно від використання сценарію. Ідея полягає в тому, що зусилля, необхідне для спрацьовування клавіш, відрізнятиметься під час гри та набору тексту або роботи з документами.
Докладніше про концепт клавіатури Lenovo
Концептуальна клавіатура не містить цифрового блоку, за рахунок чого корпус став компактнішим, а майже вся його поверхня зайнята клавішами. З правого боку розміщені індикатори Wi-Fi, Bluetooth та рівня заряду акумулятора, а також додаткові позначення, пов’язані з мережевими та інтелектуальними функціями пристрою. При цьому кнопки Copilot для Windows 11 у конструкції навмисно немає.
Lenovo використовує в даній моделі оптичний механізм спрацьовування, який дозволяє змінювати хід клавіш та характер відкликання. Користувач зможе перемикатися між більш легкими та швидкими натисканнями, що підходять для ігор, більш тугими та точними режимами, розрахованими на роботу з текстами та іншими завданнями, де важливий контроль.
Про Lenovo Self-Charging Kit
Другий концепт, про який стало відомо, отримав назву Lenovo Self-Charging Kit. Це комплект із клавіатури та миші, які не вимагають традиційної підзарядки. Аксесуари використовують нове покоління технології збору світлової енергії, здатної виробляти живлення навіть за рівня освітлення близько 50 люкс. Для порівняння, стандартним сонячним панелям, які застосовуються, наприклад, у калькуляторах, зазвичай потрібно не менше 200–500 люкс. За рахунок цього заряджання може відбуватися навіть за звичайного кімнатного освітлення. На промозображеннях сонячний елемент не виділено окремо, проте над блоком стрілочних клавіат помітна прямокутна область другого відтінку, яка, імовірно, і виконує роль джерела живлення.
Крім концептуальних розробок, Lenovo готує до демонстрації більш приземлений продукт, орієнтований реальний ринок. Йдеться про Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard & Mouse – бездротова низькопрофільна механічна клавіатура та миша з напівпрозорим дизайном, виконаним у кольорах Thunder Grey та Cloud Grey. Аксесуари підтримують підключення до кількох пристроїв через єдиний адаптер 2,4 ГГц, так і по Bluetooth. У клавіатурі використовуються фірмові механічні перемикачі з чотириточковою конструкцією, що покликана забезпечити більш точний контроль натискання.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Найкращі ігрові ноутбуки, мишки для роботи, клавіатури для ігор, смартфони та бездротові навушники 2025 року. Серед них ми відзначимо найцікавіші і ті, що можемо рекомендувати купити.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Lenovo Adaptable Keyboard може адаптувати силу натискання Lenovo клавіатура мишка
Lenovo використовує в даній моделі оптичний механізм спрацьовування, який дозволяє змінювати хід клавіш та характер відкликання.
Загинув автор Medal of Honor, Call of Duty і Battlefield – Вінс Зампелла ігри події у світі
В EA зазначили, що вплив Вінса на ігрову індустрію був глибоким і масштабним, а його робота сформувала сучасне уявлення про інтерактивні розваги
Lenovo Adaptable Keyboard може адаптувати силу натискання
Власники Google купують Intersect Power, розробника дата-центрів та об’єктів чистої енергетики
NVIDIA вводить обмеження для всіх користувачів GeForce Now
Дефіцит пам’яті змушує продавати готові комп’ютери без ОЗУ
Шахраї продають оперативну пам’ять DDR4 під виглядом DDR5
Revolut припиняє роботу в Україні
Японці випустили зволожувач у бюсті Дарта Вейдера
KLM запровадила перші електричні тягачі для літаків
Передплата ChatGPT в Україні тепер доступна за $4
ZF покаже програмну функцію зниження шуму від покришок в автомобілі
NVIDIA скоротить постачання відеокарт GeForce RTX 50