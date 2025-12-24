Lenovo Adaptable Keyboard может адаптировать силу нажатия   

Lenovo Adaptable Keyboard может адаптировать силу нажатия24.12.25
Рынок компьютерных клавиатур в последние годы оставался практически без заметных изменений, однако Lenovo намерена предложить новые подходы в этом сегменте. Аналогично экспериментам компании с ноутбуками с раздвижными экранами, включая ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, Legion Pro Rollable и ThinkPad Rollable XD, производитель готовит несколько концептуальных решений и для периферийных устройств. Издание Windows Latest получило эксклюзивную информацию о новых клавиатурах и аксессуарах Lenovo, которые планируется представить на выставке CES 2026.
Линейка ThinkPad на протяжении многих лет ассоциируется с одними из самых удобных клавиатур на рынке благодаря четкому ходу клавиш и выраженной тактильной отдаче. По данным источников Windows Latest, Lenovo готовит к показу Adaptable Keyboard — компактную клавиатуру, способную менять характер нажатия клавиш в зависимости от сценария использования. Идея заключается в том, что усилие, необходимое для срабатывания клавиш, будет отличаться при игре и при наборе текста или работе с документами.
Подробнее про концепт клавиатуры Lenovo
Концептуальная клавиатура не содержит цифрового блока, за счёт чего корпус стал более компактным, а почти вся его поверхность занята клавишами. С правой стороны размещены индикаторы Wi-Fi, Bluetooth и уровня заряда аккумулятора, а также дополнительные обозначения, связанные с сетевыми и интеллектуальными функциями устройства. При этом клавиши Copilot для Windows 11 в конструкции намеренно нет.
Lenovo использует в данной модели оптический механизм срабатывания, который позволяет изменять ход клавиш и характер отзыва. Пользователь сможет переключаться между более легкими и быстрыми нажатиями, подходящими для игр, более тугими и точными режимами, рассчитанными на работу с текстами и другими задачами, где важен контроль.
Про Lenovo Self-Charging Kit
Второй концепт, о котором стало известно, получил название Lenovo Self-Charging Kit. Это комплект из клавиатуры и мыши, которые не требуют традиционной подзарядки. Аксессуары используют новое поколение технологии сбора световой энергии, способной вырабатывать питание даже при уровне освещения около 50 люкс. Для сравнения, стандартным солнечным панелям, применяемым, например, в калькуляторах, обычно требуется не менее 200–500 люкс. За счет этого зарядка может происходить даже при обычном комнатном освещении. На промоизображениях солнечный элемент не выделен отдельно, однако над блоком стрелочных клавіш заметна прямоугольная область второго оттенка, которая, предположительно, и выполняет роль источника питания.
Помимо концептуальных разработок, Lenovo готовит к демонстрации более приземлённый продукт, ориентированный на реальный рынок. Речь идет о Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard & Mouse – беспроводной низкопрофильной механической клавиатуре и мыши с полупрозрачным дизайном, выполненным в цветах Thunder Grey и Cloud Grey. Аксессуары поддерживают подключение к нескольким устройствам как через единый адаптер 2,4 ГГц, так и по Bluetooth. В клавиатуре используются фирменные механические переключатели с четырехточечной конструкцией, призванной обеспечить более точный контроль нажатия.
