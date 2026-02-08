Китай заборонив електромобілі із прихованими дверними ручками    

Китай заборонив електромобілі із прихованими дверними ручками08.02.26
Китай запроваджує новий стандарт безпеки для автомобілів, що забороняє приховані дверні ручки. Стандарт набуде чинності 1 січня 2027 року, а вже схвалені чи заплановані до продажу електромобілі мають внести конструктивні зміни на початок 2029 року.
За новими вимогами, зовнішні дверні ручки повинні залишатися працездатними навіть при повному знеструмленні автомобіля або відмові систем, а внутрішні двері повинні мати щонайменше одну незалежну механічну ручку аварійного відчинення.
Рішення про заборону прихованих ручок пов’язане з безпекою. Незважаючи на покращену аеродинаміку та дизайн, такі системи створюють ризики при знеструмленні або аваріях, коли неможливо відчинити двері. Tesla першою впровадила приховані ручки, а згодом їх почали використовувати більшість китайських виробників. Проблеми стали очевидними після кількох смертельних випадків та інциденту з Xiaomi SU7 у Ченду, коли врятувати водія не вдалося через неможливість відчинити двері.
Подібні питання безпеки виникали й у США. NHTSA почало розслідування електронних ручок у Tesla Model Y після кількох скарг, коли власники не могли відчинити двері зовні, включаючи випадки, коли доводилося розбивати вікна для доступу до салону. Основна проблема стосується недостатньої напруги живлення та складного доступу до аварійних важелів для дітей та літніх пасажирів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Китай заборонив електромобілі із прихованими дверними ручками автомобіль блокування електротранспорт Китай
Китай запроваджує новий стандарт безпеки для автомобілів, що забороняє приховані дверні ручки. Стандарт набуде чинності 1 січня 2027 року
SpaceX купила xAI Ілон Маск став першою людиною у світі зі статком понад $850 млрд SpaceX бізнес Ілон Маск
Після злиття SpaceX оцінюється в $1 трлн, xAI — $250 млрд, а частка Маска в об’єднаній структурі становить 43%, що оцінюється в $542 млрд.
Китай заборонив електромобілі із прихованими дверними ручками
Skoda випустила у 2025 році свій мільйонний автомобіль
Штучному інтелекту довірили керувати марсоходом Perseverance
Baseus випустила 200 Вт павербанк для ноутбуків
Xiaomi G34WQi 2026 – новий ігровий 34-дюймовий монітор 180 Гц
Ноутбук Acer Shadow Knight Neo 16 оснащений Intel Core i7-14650HX та графікою Nvidia RTX 5060
Asus ROG Kithara – ігрові навушники з Hi-Fi
Продаж Grand Theft Auto 5 перевищив 225 млн
Ноутбук Dell у світі дедлайнів: чому автономність важлива
Усі дрони в Україні потрібно буде реєструвати
Microsoft знову переробила меню Пуск у Windows 11
Для отримання Дія.Підпису потрібен буде паспорт із NFC чіпом
Вже на початку 2026 року. Ціни на ОЗУ підвищаться вдвічі, а SSD подорожчають на 60%
Види картриджів: лазерні та струменеві — у чому різниця