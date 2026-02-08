Китай заборонив електромобілі із прихованими дверними ручками

Китай запроваджує новий стандарт безпеки для автомобілів, що забороняє приховані дверні ручки. Стандарт набуде чинності 1 січня 2027 року, а вже схвалені чи заплановані до продажу електромобілі мають внести конструктивні зміни на початок 2029 року.

За новими вимогами, зовнішні дверні ручки повинні залишатися працездатними навіть при повному знеструмленні автомобіля або відмові систем, а внутрішні двері повинні мати щонайменше одну незалежну механічну ручку аварійного відчинення.

Рішення про заборону прихованих ручок пов’язане з безпекою. Незважаючи на покращену аеродинаміку та дизайн, такі системи створюють ризики при знеструмленні або аваріях, коли неможливо відчинити двері. Tesla першою впровадила приховані ручки, а згодом їх почали використовувати більшість китайських виробників. Проблеми стали очевидними після кількох смертельних випадків та інциденту з Xiaomi SU7 у Ченду, коли врятувати водія не вдалося через неможливість відчинити двері.

Подібні питання безпеки виникали й у США. NHTSA почало розслідування електронних ручок у Tesla Model Y після кількох скарг, коли власники не могли відчинити двері зовні, включаючи випадки, коли доводилося розбивати вікна для доступу до салону. Основна проблема стосується недостатньої напруги живлення та складного доступу до аварійних важелів для дітей та літніх пасажирів.