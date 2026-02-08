Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками    

Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками08.02.26
Китай вводит новый стандарт безопасности для автомобилей, запрещающий скрытые дверные ручки. Стандарт вступит в силу 1 января 2027 года, а уже одобренные или запланированные к продаже электромобили должны внести конструктивные изменения к началу 2029 года.
По новым требованиям, наружные дверные ручки должны оставаться работоспособными даже при полном обесточивании автомобиля или отказе систем, а внутренняя дверь должна иметь по меньшей мере одну независимую механическую ручку аварийного открывания.
Решение о запрещении скрытых ручек связано с безопасностью. Несмотря на улучшенную аэродинамику и дизайн, такие системы создают риски при обесточивании или авариях, когда невозможно открыть дверь. Tesla первой внедрила скрытые ручки, а позже их стали использовать большинство китайских производителей. Проблемы стали очевидны после нескольких смертельных случаев и инцидента с Xiaomi SU7 в Чэнду, когда спасти водителя не удалось из-за невозможности открыть дверь.
Подобные вопросы безопасности возникали и у США. NHTSA начало расследование электронных ручек в Tesla Model Y после нескольких жалоб, когда владельцы не могли открыть дверь снаружи, включая случаи, когда приходилось разбивать окна для доступа в салон. Основная проблема касается недостаточного напряжения питания и сложного доступа к аварийным рычагам для детей и пожилых пассажиров.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками автомобиль блокировка Китай электротранспорт
Китай вводит новый стандарт безопасности для автомобилей, запрещающий скрытые дверные ручки. Стандарт вступит в силу 1 января 2027 года
SpaceX купила xAI. Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более $850 млрд SpaceX бизнес Илон Маск
После слияния SpaceX оценивается в $1 трлн, xAI — в $250 млрд, а доля Маска в объединенной структуре составляет 43%, что оценивается в $542 млрд.
Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками
SpaceX купила xAI. Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более $850 млрд
Skoda выпустила в 2025 году свой миллионный автомобиль
Искусственному интеллекту доверили управлять марсоходом Perseverance
Baseus выпустила 200 Вт павербанк для ноутбуков
Xiaomi G34WQi 2026 — новый игровой 34-дюймовый монитор 180 Гц
Ноутбук Acer Shadow Knight Neo 16 оснащен Intel Core i7‑14650HX и графикой Nvidia RTX 5060
Asus ROG Kithara — игровые наушники с Hi-Fi
Продажи Grand Theft Auto 5 превысили 225 млн
Anker Solix C2000 Gen 2 – новая зарядная станция на 2048 Вт·ч, полностью заряжается за 1 час
Все дроны в Украине нужно будет регистрировать
Microsoft снова переделала меню Пуск в Windows 11
Для получения Дія.Підпису нужен будет паспорт с NFC чипом