Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками

Китай вводит новый стандарт безопасности для автомобилей, запрещающий скрытые дверные ручки. Стандарт вступит в силу 1 января 2027 года, а уже одобренные или запланированные к продаже электромобили должны внести конструктивные изменения к началу 2029 года.

По новым требованиям, наружные дверные ручки должны оставаться работоспособными даже при полном обесточивании автомобиля или отказе систем, а внутренняя дверь должна иметь по меньшей мере одну независимую механическую ручку аварийного открывания.

Решение о запрещении скрытых ручек связано с безопасностью. Несмотря на улучшенную аэродинамику и дизайн, такие системы создают риски при обесточивании или авариях, когда невозможно открыть дверь. Tesla первой внедрила скрытые ручки, а позже их стали использовать большинство китайских производителей. Проблемы стали очевидны после нескольких смертельных случаев и инцидента с Xiaomi SU7 в Чэнду, когда спасти водителя не удалось из-за невозможности открыть дверь.

Подобные вопросы безопасности возникали и у США. NHTSA начало расследование электронных ручек в Tesla Model Y после нескольких жалоб, когда владельцы не могли открыть дверь снаружи, включая случаи, когда приходилось разбивать окна для доступа в салон. Основная проблема касается недостаточного напряжения питания и сложного доступа к аварийным рычагам для детей и пожилых пассажиров.