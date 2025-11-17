Google все ж таки залишить можливість встановлювати програми в APK   

Google все ж таки залишить можливість встановлювати програми в APK17.11.25
Google готує зміни в безпековій політиці Android, які вплинуть на спосіб встановлення додатків поза Play Store. Компанія почне впроваджувати їх із серпня, поступово вводячи вимогу обов’язкової верифікації розробників навіть у випадках, коли користувач встановлює додаток вручну. У той же час, у Google зазначають, що для досвідчених користувачів підготують окремий виняток.
Компанія працює над створенням механізму, що дозволяє розробникам та технічно підготовленим користувачам свідомо приймати ризики інсталяції неперевіреного ПЗ. У Google пояснюють, що інтерфейс спеціально проектується так, щоб мінімізувати можливість маніпуляцій, коли користувача намагаються переконати проігнорувати попередження системи. Перед встановленням програми користувач бачитиме чітке застереження про можливі наслідки, а рішення про встановлення залишатиметься за ним. У компанії зазначають, що це має забезпечити баланс між безпекою та свободою дій для тих, хто добре орієнтується у технічних ризиках. Зараз Google збирає відгуки щодо дизайну цього механізму та обіцяє надати більше деталей у найближчі місяці.
Чому Google дозволить ризикувати з APK файлами
У Google також підкреслюють, що навіть найнадійніші технічні системи не здатні захистити всіх випадків, коли людину вводять в оману. Як приклад наводять схему, поширену в країнах Південно-Східної Азії, коли шахраї телефонують жертві, видаючи себе за працівників банку, і пропонують встановити «перевірочний додаток». Насправді це шкідлива програма, здатна перехоплювати повідомлення, включаючи коди двофакторної автентифікації, що дозволяють злочинцям отримати доступ до банківських облікових записів жертви. У Google зазначають, що без обов’язкової верифікації розробників зловмисники можуть нескінченно створювати нові підроблені додатки, перетворюючи боротьбу з ними на гру в крота, коли видаляють один, а з’являється інший.
Компанія зазначає, що вимоги до ідентифікації розробників у Google Play вже довели свою ефективність, тому тепер ці принципи хочуть поширити весь Android. Там зазначають, що прагнуть, щоб за кожним додатком стояла реальна відповідальна людина.
Паралельно Google працює над спеціальним типом облікових записів, орієнтованим на студентів, любителів та невеликі команди. Такий обліковий запис дозволить розповсюджувати програми на обмежену кількість пристроїв без повної верифікації, що має зберегти гнучкість для навчальних та тестових проектів.
