  

Google все ж таки залишить можливість встановлювати програми в APK

17.11.25

Android Gingerbread

 

Google готує зміни в безпековій політиці Android, які вплинуть на спосіб встановлення додатків поза Play Store. Компанія почне впроваджувати їх із серпня, поступово вводячи вимогу обов’язкової верифікації розробників навіть у випадках, коли користувач встановлює додаток вручну. У той же час, у Google зазначають, що для досвідчених користувачів підготують окремий виняток.

 

Компанія працює над створенням механізму, що дозволяє розробникам та технічно підготовленим користувачам свідомо приймати ризики інсталяції неперевіреного ПЗ. У Google пояснюють, що інтерфейс спеціально проектується так, щоб мінімізувати можливість маніпуляцій, коли користувача намагаються переконати проігнорувати попередження системи. Перед встановленням програми користувач бачитиме чітке застереження про можливі наслідки, а рішення про встановлення залишатиметься за ним. У компанії зазначають, що це має забезпечити баланс між безпекою та свободою дій для тих, хто добре орієнтується у технічних ризиках. Зараз Google збирає відгуки щодо дизайну цього механізму та обіцяє надати більше деталей у найближчі місяці.

 

Чому Google дозволить ризикувати з APK файлами

 

У Google також підкреслюють, що навіть найнадійніші технічні системи не здатні захистити всіх випадків, коли людину вводять в оману. Як приклад наводять схему, поширену в країнах Південно-Східної Азії, коли шахраї телефонують жертві, видаючи себе за працівників банку, і пропонують встановити «перевірочний додаток». Насправді це шкідлива програма, здатна перехоплювати повідомлення, включаючи коди двофакторної автентифікації, що дозволяють злочинцям отримати доступ до банківських облікових записів жертви. У Google зазначають, що без обов’язкової верифікації розробників зловмисники можуть нескінченно створювати нові підроблені додатки, перетворюючи боротьбу з ними на гру в крота, коли видаляють один, а з’являється інший.

 

Компанія зазначає, що вимоги до ідентифікації розробників у Google Play вже довели свою ефективність, тому тепер ці принципи хочуть поширити весь Android. Там зазначають, що прагнуть, щоб за кожним додатком стояла реальна відповідальна людина.

 

Паралельно Google працює над спеціальним типом облікових записів, орієнтованим на студентів, любителів та невеликі команди. Такий обліковий запис дозволить розповсюджувати програми на обмежену кількість пристроїв без повної верифікації, що має зберегти гнучкість для навчальних та тестових проектів.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
02.11.25
Кращі спортивні смарт-годинники в 2025 році
views
38
comments 0
Honor Watch 4 Pro

Порівняємо трьох цікавих представників спортивного класу смарт-годинників — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 та Amazfit T-Rex 3 Pro. Рекомендації щодо вибору цих спортивних смарт-годинників – який для кого.

17.11.25
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
views
6
comments 0
Razer Huntsman V2

У цьому огляді ми розглянемо чотири преміальні механічні клавіатури, які позиціонуються Asus, Razer, Logitech та SteelSeries як флагманські моделі

17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
10.11.25 | 05.00
Хороший недорогий робот – що купити в 2025 році
09.11.25 | 07.00
10 інновацій Apple що змінили індустрію
08.11.25 | 05.10
Ультратонкі ноутбуки 2025 – огляд найкращих
07.11.25 | 06.01
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
06.11.25 | 04.50
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
05.11.25 | 05.01
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
04.11.25 | 05.33
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
03.11.25 | 06.15
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний

НовиниNews
17.11.25 | 19.08
Google все ж таки залишить можливість встановлювати програми в APK   
Android Gingerbread

Google готує зміни в безпековій політиці Android, які вплинуть на спосіб встановлення додатків поза Play Store

17.11.25 | 16.03
У Steam з’являться Андроїд-ігри  
Steam

Valve орієнтує нову можливість насамперед на студії, що працюють над VR-проектами для Android

17.11.25 | 19.08
Google все ж таки залишить можливість встановлювати програми в APK
17.11.25 | 16.03
У Steam з’являться Андроїд-ігри
17.11.25 | 13.05
OpenAI представила GPT-5.1 – додано варіанти відповіді швидкий або розумний
17.11.25 | 10.18
Дослідження: 70% підлітків в Україні використовують ШІ
16.11.25 | 14.50
Apple iPhone Pocket – шкарпетка для iPhone за $230
16.11.25 | 09.48
Virtual Instruments випустила прозорий монітор
15.11.25 | 15.30
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга
15.11.25 | 10.56
Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator
14.11.25 | 19.40
AiPaper Reader – перша електронна книга з E Ink, Андроїд 16 та ШІ-асистентом
14.11.25 | 17.10
Leica Cine Play 1 Plus – преміальний 4K-проектор із підтримкою HDR10+
14.11.25 | 13.37
Huawei Mate 70 Air – ще один найтонший смартфон. Він отримав ємний акумулятор 6500 мАг
14.11.25 | 10.20
Sony представила перший монітор PlayStation
14.11.25 | 07.49
Android буде попереджати про програми, які шкодять автономності
13.11.25 | 18.46
Google попереджає про численні шпигунські програми, що маскуються під VPN
13.11.25 | 16.01
Valve представила стаціонарну консоль Steam Machine, Steam Controller 2 та VR-шолом Steam Frame