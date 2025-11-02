Doom запустили на космічному супутнику ESA02.11.25
Класичний шутер Doom знову опинився у несподіваному місці – цього разу за межами Землі. Групі ентузіастів вдалося запустити легендарну гру на борту супутника Європейського космічного агентства.
Ідея належить ісландському програмісту Олафуру Ваазі, який зараз мешкає в Норвегії. Разом із колегою Жоржем Лабрешем та командою ESA він провів експеримент, продемонструвавши, що навіть в умовах орбіти можливо запустити культову гру 1993 року.
Як запустити Doom на супутнику
На саміті Ubuntu 25.10 Ваазі розповів, що як платформа використовувався супутник OPS-SAT — експериментальна «лабораторія, що літає» ESA, призначена для тестування нових методів обробки даних у космосі. На його борту встановлено обчислювальний модуль, приблизно вдесятеро потужніший за стандартні космічні системи. Саме на цьому комп’ютері Вааґ вирішив перевірити можливості Doom, використовуючи відкриту версію вихідного коду, доступну з 1997 року. Для експерименту він вибрав Chocolate Doom 2.3, сумісну з операційною системою Ubuntu 18.04 LTS, встановлену на супутнику.
За словами розробника, зібрати гру вдалося навіть для космічного обладнання – двоядерного ARM Cortex-A9, який за земними мірками вже застарів, але для орбітальних завдань вважається досить продуктивним.
Перед запуском на орбіту гру протестували на аналогічному устаткуванні на Землі, і жодних збоїв не було виявлено. В результаті Doom запрацював безпосередньо на супутнику наприкінці грудня 2023 року.
Повноцінної ігрової сесії, проте, не проводилося — супутник не має графічного інтерфейсу. Натомість дослідники запустили програмну симуляцію, використавши заздалегідь записані демо-файли, які автоматично відтворювали ігрові рівні. Такий підхід дозволив спостерігати можливі помилки, спричинені впливом космічного випромінювання, та оцінити стабільність обчислень в умовах орбіти.
Щоб додати експеримент символічності, Вааге спільно з ESA використовував камеру супутника. Орбітальні знімки Землі стали тлом гри – замість традиційних марсіанських ландшафтів на екрані з’явилося земне небо. Як пояснив Вааге, зображення оброблялися з урахуванням обмежень оригінальної графіки Doom, що припускає лише 256 кольорів.
Навіщо запускати Doom на непризначених для цього пристроях?
Якщо хтось запитує «навіщо», відповідь, по суті, проста — тому що це можливо. Doom вже запускали на найнесподіваніших пристроях: від вейпів та зарядних станцій Anker до тестів на вагітність. Але саме ця спроба стала, мабуть, найдальшою від Землі.
Після публікації експерименту польська компанія KP Labs повторила ідею, запустивши Doom на своєму супутнику Intuition-1, одночасно із гіперспектральною зйомкою поверхні планети. Наступний апарат ESA – OPS-SAT VOLT, запуск якого намічений на 2026 рік, можливо, стане новою платформою для подібних експериментів, тільки вже з квантовим зв’язком на борту.
Спроби запуску Doom на інших пристроях:
- Гра Doom запустили на розумній лампочці з IKEA
- Гру Doom запустили на мастурбаторі
- Гру Doom запустили на ялинковій іграшці
- Гра Doom запустили на бортовому комп’ютері трактора John Deere
- Гра Doom запустили на контролері дрона GoPro Karma
- Оригінальний Doom 1993 запустили на тесті на вагітність
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хоч і належить до класу ігрових, дає багато можливостей для повсякденних та робочих завдань. Це збалансоване рішення отримало збільшений дисплей 17,3 дюйма, що робить його не типовим представником геймерських машин. Розберемося докладніше
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Doom запустили на космічному супутнику ESA Doom ігри космос
Групі ентузіастів вдалося запустити легендарну гру Doom на борту супутника Європейського космічного агентства.
Ще не пізно: топ зарядних станцій для дому під час блекаутів акумулятор зарядка
Домашня зарядна станція поєднує в собі ряд особливостей, що роблять її зручним рішенням для повсякденного використання за відсутності світла. Як правило конкурентні рішення в кожному з класів потужності здебільшого аналогічні, хоч і можуть мати свої особливості
Doom запустили на космічному супутнику ESA
Ще не пізно: топ зарядних станцій для дому під час блекаутів
Nike показала перший кросівок з електроприводом
Вчені створили штучне м’яке око з автофокусом
Кур’єри Glovo подолали 331 млн км за 7 років роботи в Україні
Motorola Moto X70 Air – тонкий смартфон із захистом IP69
Ілон Маск запустив Grokipedia. Вона частково копіює Вікіпедію
Зробити замовлення у McDonald’s заздалегідь можна буде зі смартфона
LG випустила перший 6К-монітор з інтерфейсом Thunderbolt 5
Instagram додала історію переглядів для коротких відео Reels
Нові чіпи, старе маркування. AMD випускає процесори Ryzen 100 та 10