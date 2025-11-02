Doom запустили на космічному супутнику ESA

Класичний шутер Doom знову опинився у несподіваному місці – цього разу за межами Землі. Групі ентузіастів вдалося запустити легендарну гру на борту супутника Європейського космічного агентства.

Ідея належить ісландському програмісту Олафуру Ваазі, який зараз мешкає в Норвегії. Разом із колегою Жоржем Лабрешем та командою ESA він провів експеримент, продемонструвавши, що навіть в умовах орбіти можливо запустити культову гру 1993 року.

Як запустити Doom на супутнику

На саміті Ubuntu 25.10 Ваазі розповів, що як платформа використовувався супутник OPS-SAT — експериментальна «лабораторія, що літає» ESA, призначена для тестування нових методів обробки даних у космосі. На його борту встановлено обчислювальний модуль, приблизно вдесятеро потужніший за стандартні космічні системи. Саме на цьому комп’ютері Вааґ вирішив перевірити можливості Doom, використовуючи відкриту версію вихідного коду, доступну з 1997 року. Для експерименту він вибрав Chocolate Doom 2.3, сумісну з операційною системою Ubuntu 18.04 LTS, встановлену на супутнику.

За словами розробника, зібрати гру вдалося навіть для космічного обладнання – двоядерного ARM Cortex-A9, який за земними мірками вже застарів, але для орбітальних завдань вважається досить продуктивним.

Перед запуском на орбіту гру протестували на аналогічному устаткуванні на Землі, і жодних збоїв не було виявлено. В результаті Doom запрацював безпосередньо на супутнику наприкінці грудня 2023 року.

Повноцінної ігрової сесії, проте, не проводилося — супутник не має графічного інтерфейсу. Натомість дослідники запустили програмну симуляцію, використавши заздалегідь записані демо-файли, які автоматично відтворювали ігрові рівні. Такий підхід дозволив спостерігати можливі помилки, спричинені впливом космічного випромінювання, та оцінити стабільність обчислень в умовах орбіти.

Щоб додати експеримент символічності, Вааге спільно з ESA використовував камеру супутника. Орбітальні знімки Землі стали тлом гри – замість традиційних марсіанських ландшафтів на екрані з’явилося земне небо. Як пояснив Вааге, зображення оброблялися з урахуванням обмежень оригінальної графіки Doom, що припускає лише 256 кольорів.

Навіщо запускати Doom на непризначених для цього пристроях?

Якщо хтось запитує «навіщо», відповідь, по суті, проста — тому що це можливо. Doom вже запускали на найнесподіваніших пристроях: від вейпів та зарядних станцій Anker до тестів на вагітність. Але саме ця спроба стала, мабуть, найдальшою від Землі.

Після публікації експерименту польська компанія KP Labs повторила ідею, запустивши Doom на своєму супутнику Intuition-1, одночасно із гіперспектральною зйомкою поверхні планети. Наступний апарат ESA – OPS-SAT VOLT, запуск якого намічений на 2026 рік, можливо, стане новою платформою для подібних експериментів, тільки вже з квантовим зв’язком на борту.

Спроби запуску Doom на інших пристроях: