Doom запустили на космическом спутнике ESA02.11.25
Класический шутер Doom снова оказался в неожиданном месте — на этот раз за пределами Земли. Группе энтузиастов удалось запустить легендарную игру прямо на борту спутника Европейского космического агентства.
Идея принадлежит исландскому программисту Олафуру Вааге, который сейчас живёт в Норвегии. Вместе с коллегой Жоржем Лабрешем и командой ESA он провёл эксперимент, продемонстрировав, что даже в условиях орбиты возможно запустить культовую игру 1993 года.
Как запустить Doom на спутнике
На саммите Ubuntu 25.10 Вааге рассказал, что в качестве платформы использовался спутник OPS-SAT — экспериментальная «летающая лаборатория» ESA, предназначенная для тестирования новых методов обработки данных в космосе. На его борту установлен вычислительный модуль, примерно в десять раз мощнее стандартных космических систем. Именно на этом компьютере Вааге решил проверить возможности Doom, используя открытую версию исходного кода, доступную с 1997 года. Для эксперимента он выбрал Chocolate Doom 2.3, совместимую с операционной системой Ubuntu 18.04 LTS, установленной на спутнике.
По словам разработчика, собрать игру удалось даже для космического оборудования — двухъядерного ARM Cortex-A9, который по земным меркам уже устарел, но для орбитальных задач считается весьма производительным.
Перед запуском на орбиту игру протестировали на аналогичном оборудовании на Земле, и никаких сбоев обнаружено не было. В результате Doom заработал непосредственно на спутнике в конце декабря 2023 года.
Полноценной игровой сессии, однако, не проводилось — у спутника нет графического интерфейса. Вместо этого исследователи запустили программную симуляцию, использовав заранее записанные демо-файлы, которые автоматически воспроизводили игровые уровни. Такой подход позволил наблюдать возможные ошибки, вызванные воздействием космического излучения, и оценить стабильность вычислений в условиях орбиты.
Чтобы добавить эксперименту символичности, Вааге совместно с ESA использовал камеру спутника. Орбитальные снимки Земли стали фоном игры — вместо традиционных марсианских ландшафтов на экране появилось земное небо. Как пояснил Вааге, изображения обрабатывались с учётом ограничений оригинальной графики Doom, допускающей лишь 256 цветов.
Зачем запускать Doom на непредназначенных для этого устройствах?
Если кто-то задаётся вопросом «зачем», ответ, по сути, прост — потому что это возможно. Doom уже запускали на самых неожиданных устройствах: от вейпов и зарядных станций Anker до тестов на беременность. Но именно эта попытка стала, пожалуй, самой далёкой от Земли.
После публикации эксперимента польская компания KP Labs повторила идею, запустив Doom на своём спутнике Intuition-1, одновременно с гиперспектральной съёмкой поверхности планеты. Следующий аппарат ESA — OPS-SAT VOLT, запуск которого намечен на 2026 год, возможно, станет новой платформой для подобных экспериментов, только уже с квантовой связью на борту.
Другие попытки запуска Doom на всяком:
- Игра Doom запустили на умной лампочке из IKEA
- Игру Doom запустили на мастурбаторе
- Игру Doom запустили на елочной игрушки
- Игра Doom запустили на бортовом компьютере трактора John Deere
- Игра Doom запустили на контроллере дрона GoPro Karma
- Оригинальный Doom 1993 запустили на тесте на беременность
Группе энтузиастов удалось запустить легендарную игру Doom прямо на борту спутника Европейского космического агентства.
