BitLocker знову збоїть. Microsoft попереджає про можливу втрату даних у Windows 11 та 1007.11.25
Нова проблема з BitLocker в першу чергу торкається бізнес-версії Windows 11 і Windows 10, проте, як показав недавній інцидент, теоретично вона може торкнутися і звичайних користувачів.
При завантаженні система може раптово запросити ключ шифрування BitLocker, і якщо його немає, доступ до даних на диску буде неможливим. Помилка виявилася після жовтневих оновлень Windows. Зазвичай ключ BitLocker автоматично зберігається в обліковому записі Microsoft, але якщо цього не сталося, ввести його зможе лише користувач. У Windows 11 Enterprise шифрування активується автоматично, хоча функція є і в інших редакціях.
«Після встановлення оновлень Windows, випущених 14 жовтня 2025 року або пізніше, на деяких пристроях можуть виникнути проблеми при перезавантаженні або запуску», – підтвердили в Microsoft на сторінці підтримки Microsoft 365 Business та Windows 11 Enterprise (доступна не всім користувачам).
За даними компанії, збій найчастіше виникає на пристроях із процесорами Intel. Видання WindowsLatest передбачає, що на деяких ПК з Intel та режимом Modern Standby оновлення неправильно «припиняло BitLocker на одне перезавантаження», через що система втрачала доступ до зашифрованого диску. Повідомлення системних адміністраторів підтверджують реальність проблеми, яку вже визнала Microsoft.
«У нас три віртуальні машини Azure з Windows 11 24H2 перестали завантажуватися після оновлення — вони застрягли на етапі відновлення BitLocker», — повідомив один з користувачів Reddit. сьогодні спостерігалися лише на настільних ПК HP Pro Mini 400 G9. Ці ж пристрої раніше створювали складнощі під час реєстрації в Intune — постійні помилки TPM, і, схоже, винен Intel TXT», — додав інший.
Щоб перевірити, чи активовано BitLocker на вашому комп’ютері, відкрийте командний рядок від імені адміністратора (через пошук у меню «Пуск») та введіть команду: manage-bde –status
Команда покаже стан усіх накопичувачів. Якщо шифрування не використовується, система виведе повідомлення про те, що диск не зашифровано.
У Windows 11 Enterprise BitLocker включений за замовчуванням, а в редакціях Pro і Home найчастіше відключений. Проте Microsoft рекомендує перевірити налаштування, щоб уникнути можливої втрати даних після наступних оновлень.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Між флагманськими смартфонами Apple та Samsung традиційно розгорнулося справжнє змагання. Обидва мають високоякісні екрани, потужні процесори та набір модулів камер для найрізноманітніших сценаріїв. Розкажемо про головні особливості затятих конкурентів
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
BitLocker знову збоїть. Microsoft попереджає про можливу втрату даних у Windows 11 та 10 Microsoft Windows безпека
Нова проблема з BitLocker в першу чергу торкається бізнес-версії Windows 11 і Windows 10, проте, як показав недавній інцидент, теоретично вона може торкнутися і звичайних користувачів.
Екіпірування M-TAC помічено у грі Battlefield 6 ігри події в Україні
Battlefield 6, яка очолила жовтневий рейтинг найприбутковіших релізів Steam, отримала цікаве оновлення – у грі з’явилося спорядження українського бренду M-TAC
BitLocker знову збоїть. Microsoft попереджає про можливу втрату даних у Windows 11 та 10
Екіпірування M-TAC помічено у грі Battlefield 6
Moto G 2026 – смартфон з гарною селфі камерою за $200
Apple планує випустити бюджетний MacBook у 2026 році
Ще одна угода на мільярди. OpenAI уклала угоду з Amazon
Верховна Рада підтримала законопроект, який підвищить швидкість інтернету в Україні
Moto G 67 Power – захищений смартфон зі збільшеною батареєю
Google Translate отримає швидкий та точний режими
Смартфон Bigme HiBreak S з E Ink екраном коштує $280
Google Maps отримає режим економії заряду