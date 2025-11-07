BitLocker знову збоїть. Microsoft попереджає про можливу втрату даних у Windows 11 та 10

Нова проблема з BitLocker в першу чергу торкається бізнес-версії Windows 11 і Windows 10, проте, як показав недавній інцидент, теоретично вона може торкнутися і звичайних користувачів.

При завантаженні система може раптово запросити ключ шифрування BitLocker, і якщо його немає, доступ до даних на диску буде неможливим. Помилка виявилася після жовтневих оновлень Windows. Зазвичай ключ BitLocker автоматично зберігається в обліковому записі Microsoft, але якщо цього не сталося, ввести його зможе лише користувач. У Windows 11 Enterprise шифрування активується автоматично, хоча функція є і в інших редакціях.

«Після встановлення оновлень Windows, випущених 14 жовтня 2025 року або пізніше, на деяких пристроях можуть виникнути проблеми при перезавантаженні або запуску», – підтвердили в Microsoft на сторінці підтримки Microsoft 365 Business та Windows 11 Enterprise (доступна не всім користувачам).

За даними компанії, збій найчастіше виникає на пристроях із процесорами Intel. Видання WindowsLatest передбачає, що на деяких ПК з Intel та режимом Modern Standby оновлення неправильно «припиняло BitLocker на одне перезавантаження», через що система втрачала доступ до зашифрованого диску. Повідомлення системних адміністраторів підтверджують реальність проблеми, яку вже визнала Microsoft.

«У нас три віртуальні машини Azure з Windows 11 24H2 перестали завантажуватися після оновлення — вони застрягли на етапі відновлення BitLocker», — повідомив один з користувачів Reddit. сьогодні спостерігалися лише на настільних ПК HP Pro Mini 400 G9. Ці ж пристрої раніше створювали складнощі під час реєстрації в Intune — постійні помилки TPM, і, схоже, винен Intel TXT», — додав інший.

Щоб перевірити, чи активовано BitLocker на вашому комп’ютері, відкрийте командний рядок від імені адміністратора (через пошук у меню «Пуск») та введіть команду: manage-bde –status

Команда покаже стан усіх накопичувачів. Якщо шифрування не використовується, система виведе повідомлення про те, що диск не зашифровано.

У Windows 11 Enterprise BitLocker включений за замовчуванням, а в редакціях Pro і Home найчастіше відключений. Проте Microsoft рекомендує перевірити налаштування, щоб уникнути можливої ​​втрати даних після наступних оновлень.