BitLocker опять сбоит. Microsoft предупреждает о возможной потере данных в Windows 11 и 1007.11.25
Новая проблема с BitLocker в первую очередь затрагивает бизнес-версии Windows 11 и Windows 10, однако, как показал недавний инцидент, теоретически она может коснуться и обычных пользователей.
При загрузке система может внезапно запросить ключ шифрования BitLocker, и если его нет — доступ к данным на диске будет невозможен. Ошибка проявилась после октябрьских обновлений Windows. Обычно ключ BitLocker автоматически сохраняется в учётной записи Microsoft, но если этого не произошло, ввести его сможет только сам пользователь. В Windows 11 Enterprise шифрование активируется автоматически, хотя функция присутствует и в других редакциях.
«После установки обновлений Windows, выпущенных 14 октября 2025 года или позже, на некоторых устройствах могут возникнуть проблемы при перезагрузке или запуске», — подтвердили в Microsoft на странице поддержки Microsoft 365 Business и Windows 11 Enterprise (доступна не всем пользователям).
По данным компании, сбой чаще всего возникает на устройствах с процессорами Intel. Издание WindowsLatest предполагает, что на некоторых ПК с Intel и режимом Modern Standby обновление неправильно «приостанавливало BitLocker на одно перезагрузку», из-за чего система теряла доступ к зашифрованному диску. Сообщения системных администраторов подтверждают реальность проблемы, которую уже признала Microsoft.
«У нас три виртуальные машины Azure с Windows 11 24H2 перестали загружаться после обновления — они застряли на этапе восстановления BitLocker», — сообщил один из пользователей Reddit.
«Проблемы с восстановлением BitLocker сегодня наблюдались только на настольных ПК HP Pro Mini 400 G9. Эти же устройства ранее создавали сложности при регистрации в Intune — постоянные ошибки TPM, и, похоже, виноват Intel TXT», — добавил другой.
Чтобы проверить, активирован ли BitLocker на вашем компьютере, откройте командную строку от имени администратора (через поиск в меню «Пуск») и введите команду: manage-bde —status
Команда покажет состояние всех накопителей. Если шифрование не используется, система выведет сообщение о том, что диск не зашифрован.
В Windows 11 Enterprise BitLocker включён по умолчанию, а в редакциях Pro и Home — чаще всего отключён. Тем не менее Microsoft рекомендует проверить настройки, чтобы избежать возможной потери данных после следующих обновлений.
