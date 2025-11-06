Топ планшетів для ігор, навчання і роботи

Ринок планшетів у 2025 році став ще більш різноманітним — виробники активно поєднують мобільність, продуктивність та іноді розумну ціну. Цього року з’явилися як флагманські моделі, здатні замінити ноутбук під час ігор, роботи чи навчання, так і доступні рішення для повсякденних завдань.

У нашому огляді — сім найцікавіших планшетів року, серед яких три бюджетні моделі з оптимальним співвідношенням ціни й можливостей, яких достатньо для більшості ігор і, позаочі, для навчання та роботи. Також розкжаемо про чотири потужні пристрої, орієнтовані на професійне використання, творчість і мультимедійні потреби. Більше того, серед планшетів на Rozetka можна знайти ще більше якісних варіантів.

Бюджетні планшети

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4”

Планшет Galaxy Tab S6 Lite 10.4″ (модель SM-P613NZAASEK) є компактним варіантом для роботи, навчання та розваг. Його екран має діагональ 10,4″ та роздільну здатність 2000×1200 пікселів. Матриця — TFT із сенсорним управлінням. Пристрій підтримує стилус та має металевий корпус.

Усередині пристрою встановлено восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 720G (до 2,3 ГГц) з графікою Adreno 618, 4 ГБ оперативної пам’яті і 64 ГБ вбудованого накопичувача з можливістю розширення microSD до 1 ТБ. Планшет працює під керуванням операційної системи Android 10.0, підтримує Wi-Fi 5 (802.11 ac) та Bluetooth 5.0.

Акумулятор має ємність 7 040 мА·год, що за заявою виробника забезпечує до 12 годин автономної роботи. Передбачено порт USB-C та вихід 3,5 мм під навушники. Камери: основна — 8 Мп, фронтальна — 5 Мп.

+ компактні розміри

+ підтримка стилуса

+ металевий корпус

- всього 4 ГБ оперативної пам’яті

Lenovo Tab K10 FHD

Модель отримала 10,3-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 1920×1200 пікселів, який забезпечує чітке зображення і комфортне відтворення відео у форматі Full HD. Корпус виконано в темно-синьому кольорі Abyss Blue, а тонкі рамки довкола екрана додають сучасного вигляду.

Планшет працює на базі восьмиядерного процесора MediaTek Helio P22T із тактовою частотою до 2,3 ГГц. У конфігурації передбачено 4 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x і 64 ГБ вбудованої, з можливістю розширення за допомогою microSD. Таке поєднання дозволяє комфортно виконувати щоденні завдання — перегляд контенту, навчальні програми, роботу з документами чи легкі ігри.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 7500 мА·год, який забезпечує до 15 годин роботи без підзарядки. Планшет підтримує Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0, має USB-C порт і стандартний 3,5-мм аудіовихід. У комплекті є основна камера 8 Мп і фронтальна 5 Мп — достатньо для відеозв’язку чи зйомки документів.

+ якісний дисплей

+ ємна батарея

- помірна продуктивність процесора

- не надто високі можливості камер

OPPO Pad Air 10.4”

Модель поєднує тонкий металевий корпус, невелику вагу та збалансовану продуктивність, що робить її практичним рішенням у середньому ціновому сегменті.

Дисплей має діагональ 10,4 дюйма (у специфікаціях — 10,36″) із роздільною здатністю 2000×1200 пікселів. За роботу пристрою відповідає чип Qualcomm Snapdragon 680, створений за 6-нанометровим техпроцесом. Він має вісім ядер і інтегровану графіку Adreno 610, що дозволяє комфортно виконувати офісні завдання, переглядати відео у високій роздільності та грати в прості мобільні ігри. Обсяг оперативної пам’яті становить 4 ГБ LPDDR4X, а внутрішнє сховище — 128 ГБ UFS 2.2 із можливістю розширення за допомогою карти microSD до 512 ГБ.

Корпус виконано з алюмінієвого сплаву, товщина складає лише 6,9 мм, вага — близько 440 г. Завдяки цьому планшет зручно тримати навіть однією рукою, а дизайн із матовим покриттям зменшує появу відбитків пальців.

Акумулятор ємністю 7100 мА·год забезпечує тривалу автономність — до 10–12 годин роботи залежно від навантаження. Заряджання здійснюється через порт USB-C, підтримується швидка зарядка. З бездротових модулів є Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0.

+ легкий і тонкий корпус

+ якісний екран із роздільною здатністю 2K

- лише 4 ГБ оперативної пам’яті

- стандартна частота оновлення дисплея 60 Гц

Порівняльна таблиця бюджетних планшетів

Модель Діагональ / Екран Процесор Пам’ять (ОЗП / ROM) Акумулятор Корпус Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4″ 10.4″ TFT, 2000×1200 Snapdragon 720G 4 ГБ / 64 ГБ + microSD 7040 мА·год Металевий корпус Lenovo Tab K10 FHD 10.3″ IPS, 1920×1200 MediaTek Helio P22T 4 ГБ / 64 ГБ + microSD 7500 мА·год Пластик, колір Abyss Blue OPPO Pad Air 10.4″ 10.4″ IPS, 2000×1200 Snapdragon 680 4 ГБ / 128 ГБ + microSD 7100 мА·год Метал, товщина 6.9 мм

Потужні планшети

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra орієнтований на користувачів, яким потрібен великий дисплей і висока продуктивність у портативному форматі. Планшет оснащений екраном Dynamic AMOLED 2X із діагоналлю 14,6 дюйма та роздільною здатністю 2960×1848 пікселів. Частота оновлення 120 Гц забезпечує плавність зображення, а технологія Vision Booster зменшує відблиски й покращує видимість на сонці.



В основі пристрою — чип MediaTek Dimensity 9300+ у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті, що гарантує стабільну роботу навіть із ресурсоємними застосунками. Акумулятор ємністю 11 200 мА·год забезпечує повний день автономної роботи, а корпус має захист за стандартом IP68. Цю модель зокрема можна купити на Розетка в різних комплектаціях.

+ великий AMOLED-дисплей 120 Гц

+ потужна апаратна платформа

+ наявність захисту від вологи й пилу

- велика вага,

- не найзручніший для тривалого використання однією рукою.

Lenovo Idea Tab Pro

Lenovo Idea Tab Pro поєднує міцну конструкцію з акцентом на швидкодію. Планшет виконано з металевого корпусу, у комплекті передбачено стилус для роботи з графікою чи нотатками. Він має 11,5-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 2944×1840 пікселів і частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує високу деталізацію та плавність зображення.



Всередині встановлено процесор MediaTek Dimensity 8300 із підтримкою ШІ через вбудований нейронний процесор NPU, а також 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ UFS 4.0 для зберігання даних.

+ потужний процесор із підтримкою ШІ

+ швидкий екран 144 Гц

+ наявність стилуса у комплекті.

- обмежена яскравість 400 ніт

- глянсова поверхня екрана

Apple iPad Air 11 (2025, M3)

Оновлений Apple iPad Air 11 на базі процесора M3 орієнтований на користувачів, яким потрібна висока продуктивність у компактному форматі. Пристрій отримав екран Liquid Retina із роздільною здатністю 2360×1640 пікселів, підтримку Apple Pencil Pro та Magic Keyboard, що робить його придатним для творчих і професійних завдань.



Планшет має 8 ГБ оперативної пам’яті й накопичувач до 1 ТБ, працює швидко у багатозадачному режимі. Підтримуються Wi-Fi 6E і 5G, а також функції Apple Intelligence для розумної автоматизації.

+ висока продуктивність чипа M3

+ підтримка аксесуарів Apple Pencil Pro і Magic Keyboard

- висока ціна у старших конфігураціях

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 позиціонується як універсальний планшет для навчання, роботи та розваг. Він оснащений екраном IPS діагоналлю 11 дюймів із роздільною здатністю 3200×2136 пікселів і частотою 144 Гц, що забезпечує високу чіткість і плавність.



Апаратна частина базується на процесорі Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 із вісьмома ядрами, який забезпечує стабільну роботу навіть у вимогливих додатках. Акумулятор 8850 мА·год гарантує тривалу автономність, а підтримка стилуса й клавіатури розширює можливості пристрою. Планшет інтегрований у екосистему Xiaomi, що спрощує синхронізацію з іншими гаджетами бренду.

+ висока частота оновлення екрана

+ підтримка аксесуарів

+ хороша автономність

- камера середнього рівня

- не OLED-екран

Порівняльна таблиця потужних планшетів

Модель Діагональ / Екран Процесор Пам’ять (ОЗП / ROM) Акумулятор Особливості Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6″ Dynamic AMOLED 2X, 2960×1848, 120 Гц MediaTek Dimensity 9300+ 12 ГБ / — 11 200 мА·год Vision Booster, IP68 Lenovo Idea Tab Pro 11.5″ IPS, 2944×1840, 144 Гц MediaTek Dimensity 8300 8 ГБ / 256 ГБ UFS 4.0 — Стилус у комплекті, підтримка ШІ (NPU) Apple iPad Air 11 (2025, M3) 11″ Liquid Retina, 2360×1640 Apple M3 8 ГБ / до 1 ТБ — Apple Pencil Pro, Magic Keyboard, Wi-Fi 6E, 5G Xiaomi Pad 7 11″ IPS, 3200×2136, 144 Гц Snapdragon 7 Plus Gen 3 — / — 8850 мА·год Підтримка стилуса та клавіатури, екосистема Xiaomi

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

