Топ планшетов для игр, обучения и работы

Рынок планшетов в 2025 году стал еще более разнообразным — производители активно сочетают мобильность, производительность и иногда разумную цену. В этом году появились как флагманские модели, способные заменить ноутбук во время игры, работы или обучения, так и доступные решения для повседневных задач.

В нашем обзоре — семь самых интересных планшетов года, среди которых три бюджетных модели с оптимальным соотношением цены и возможностей, которых достаточно для большинства игр и, за глаза, для обучения и работы. Также расскажем о четырех мощных устройствах, ориентированных на профессиональное использование, творчество и мультимедийные потребности. Более того, среди планшетов на Rozetka можно найти еще больше качественных вариантов можно.

Бюджетные планшеты

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4»

Планшет Galaxy Tab S6 Lite 10.4” (модель SM-P613NZAASEK) является компактным вариантом для работы, обучения и развлечений. Его экран имеет диагональ 10,4″ и разрешение 2000×1200 пикселей. Матрица – TFT с сенсорным управлением. Устройство поддерживает стилус и имеет металлический корпус.

Внутри устройства установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G (до 2,3 ГГц) с графикой Adreno 618, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного накопителя с возможностью расширения microSD. Планшет работает под управлением операционной системы Android 10.0, поддерживает Wi-Fi 5 (802.11 ac) и Bluetooth 5.0.

Аккумулятор имеет емкость 7 040 мА·ч, что по заявлению производителя обеспечивает до 12 часов автономной работы. Предусмотрен порт USB-C и выход 3,5 мм под наушники. Камеры: основная — 8 Мп, фронтальная — 5 Мп.

+ компактные размеры

+ поддержка стилуса

+ металлический корпус

- всего 4 ГБ оперативной памяти

Lenovo Tab K10 FHD

Модель получила 10,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей, который обеспечивает четкое изображение и комфортное воспроизведение видео в формате Full HD. Корпус выполнен в темно-синем цвете Abyss Blue, а тонкие рамки вокруг экрана придают современный вид.

Планшет работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P22T с тактовой частотой до 2,3 ГГц. В конфигурации предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 ГБ встроенной с возможностью расширения с помощью microSD. Такое сочетание позволяет комфортно выполнять ежедневные задания – просмотр контента, обучающие программы, работу с документами или легкие игры.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7500 мА·ч, который обеспечивает до 15 часов работы без подзарядки. Планшет поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, имеет USB-C порт и стандартный 3,5-мм аудиовыход. В комплекте есть основная камера 8 Мп и передняя 5 Мп — достаточно для видеосвязи или съемки документов.

+ качественный дисплей

+ емкая батарея

- умеренная производительность процессора

- не слишком высокие возможности камер

OPPO Pad Air 10.4»

Модель сочетает тонкий металлический корпус, небольшой вес и сбалансированную производительность, что делает ее практическим решением в среднем ценовом сегменте.

Дисплей имеет диагональ 10,4 дюйма (в спецификациях — 10,36″) с разрешением 2000×1200 пикселей. За работу устройства отвечает чип Qualcomm Snapdragon 680, созданный по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет восемь ядер и интегрированную графику Adreno 610, что позволяет комфортно выполнять офисные задания, просматривать видео в высоком разрешении и играть в простые мобильные игры. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ LPDDR4X, а внутреннее хранилище – 128 ГБ UFS 2.2 с возможностью расширения с помощью карты microSD до 512 ГБ.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, толщина составляет всего 6,9 мм, вес — около 440 г. Благодаря этому планшет удобно держать даже одной рукой, а дизайн с матовым покрытием уменьшает появление отпечатков пальцев.

Аккумулятор емкостью 7100 мАч обеспечивает длительную автономность — до 10–12 часов работы в зависимости от нагрузки. Зарядка производится через порт USB-C, поддерживается быстрая зарядка. Беспроводные модули включают Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

+ легкий и тонкий корпус

+ качественный экран с разрешением 2K

- всего 4 ГБ оперативной памяти

- стандартная частота обновления дисплея 60 Гц

Сравнительная таблица бюджетных планшетов

Модель Диагональ / Экран Процесор Память (ОЗУ / ROM) Аккумулятор Корпус Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4″ 10.4″ TFT, 2000×1200 Snapdragon 720G 4 ГБ / 64 ГБ + microSD 7040 мАч Металлический корпус Lenovo Tab K10 FHD 10.3″ IPS, 1920×1200 MediaTek Helio P22T 4 ГБ / 64 ГБ + microSD 7500 мА·ч Пластик, цвет Abyss Blue OPPO Pad Air 10.4″ 10.4″ IPS, 2000×1200 Snapdragon 680 4 ГБ / 128 ГБ + microSD 7100 мА·ч Металл, толщина 6.9 мм

Мощные планшеты

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ориентирован на пользователей, которым нужен большой дисплей и высокая производительность в портативном формате. Планшет оснащен экраном Dynamic AMOLED 2X с диагональю 14,6 дюйма и разрешением 2960×1848 пикселей. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения, а технология Vision Booster уменьшает блики и улучшает видимость на солнце.



В основе устройства — чип MediaTek Dimensity 9300+ в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти, что гарантирует стабильную работу даже с ресурсоемкими приложениями. Аккумулятор емкостью 11 200 мАч обеспечивает полный день автономной работы, а корпус имеет защиту по стандарту IP68. Эту модель можно купить на Розетка в различных комплектациях.

+ большой AMOLED-дисплей 120 Гц

+ Мощная аппаратная платформа

+ наличие защиты от влаги и пыли

- большой вес,

- не самый удобный для длительного использования одной рукой.

Lenovo Idea Tab Pro

Lenovo Idea Tab Pro сочетает прочную конструкцию с акцентом на быстродействие. Планшет выполнен из металлического корпуса, в комплекте предусмотрен стилус для работы с графикой или примечаниями. Он имеет 11,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2944×1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает высокую детализацию и плавность изображения.



Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 8300 с поддержкой ИИ через встроенный нейронный процессор NPU, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ UFS 4.0 для хранения данных.

+ мощный процессор с поддержкой ИИ

+ быстрый экран 144 Гц

+ наличие стилуса в комплекте.

- ограниченная яркость 400 нит

- глянцевая поверхность экрана

Apple iPad Air 11 (2025, M3)

Обновленный Apple iPad Air 11 на базе процессора M3 ориентирован на пользователей, которым нужна высокая производительность в компактном формате. Устройство получило экран Liquid Retina с разрешением 2360×1640 пикселей, поддержку Apple Pencil Pro и Magic Keyboard, что делает его пригодным для творческих и профессиональных задач.



Планшет имеет 8 ГБ оперативной памяти и накопитель до 1 ТВ, работает быстро в многозадачном режиме. Поддерживаются Wi-Fi 6E и 5G, а также функции Apple Intelligence для разумной автоматизации.

+ высокая производительность чипа M3

+ поддержка аксессуаров Apple Pencil Pro и Magic Keyboard

- высокая цена в старших конфигурациях

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 позиционируется как универсальный планшет для обучения, работы и развлечений. Он оснащен экраном IPS диагональю 11 дюймов с разрешением 3200×2136 пикселей и частотой 144 Гц, что обеспечивает высокую четкость и плавность.



Аппаратная часть базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 с восемью ядрами, который обеспечивает стабильную работу даже в требовательных приложениях. Аккумулятор 8850 мАч гарантирует длительную автономность, а поддержка стилуса и клавиатуры расширяет возможности устройства. Планшет интегрирован в экосистему Xiaomi, что упрощает синхронизацию с другими гаджетами бренда.

+ высокая частота обновления экрана

+ поддержка аксессуаров

+ хорошая автономность

- камера среднего уровня

- не OLED-экран

Сравнительная таблица производительных планшетов

Модель Диагональ / Экран Процесор Память (ОЗУ / ROM) Аккумулятор Особенности Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6″ Dynamic AMOLED 2X, 2960×1848, 120 Гц MediaTek Dimensity 9300+ 12 ГБ/ — 11 200 мА·ч Vision Booster, IP68 Lenovo Idea Tab Pro 11.5″ IPS, 2944×1840, 144 Гц MediaTek Dimensity 8300 8 ГБ / 256 ГБ UFS 4.0 — Стилус в комплекте, поддержка ИИ (NPU) Apple iPad Air 11 (2025, M3) 11″ Liquid Retina, 2360×1640 Apple M3 8 ГБ / до 1 ТБ — Apple Pencil Pro, Magic Keyboard, Wi-Fi 6E, 5G Xiaomi Pad 7 11″ IPS, 3200×2136, 144 Гц Snapdragon 7 Plus Gen 3 — / — 8850 мА·ч Поддержка стилуса и клавиатуры, экосистема Xiaomi

