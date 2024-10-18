Apple оновила iPad Mini новим чіпом A17 Pro

Apple без зайвих анонсів представила новий iPad Mini з чіпом A17 Pro, який з’явиться у продажу 23 жовтня 2024 року за ціною 499 доларів. Оновлення цієї лінійки відбулося вперше з 2021 року, і новий чіп обіцяє на 30% вищу продуктивність, на 25% швидший графічний процесор та вдвічі найкращий нейронний двигун для ефективного використання можливостей штучного інтелекту. Чіп A17 Pro також підтримує апаратне прискорення трасування променів, що покращить графіку в іграх високого рівня.

У базовій версії обсяг пам’яті збільшено з 64 до 128 ГБ, а пристрій підтримує новий Apple Pencil Pro. Крім вже відомих кольорів “Space Gray” та “Starlight”, iPad Mini тепер пропонується в нових колірних варіантах – синьому та фіолетовому. Пристрій зберігає 8,3-дюймовий Liquid Retina дисплей та 12-мегапіксельну широкоформатну камеру з підтримкою Smart HDR 4.

Apple iPad Mini залишається нішевим продуктом, як і iPhone SE, адже має відданих шанувальників, які цінують його за компактний розмір, хоча більшість користувачів віддають перевагу великим екранам.