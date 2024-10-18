Apple обновила iPad Mini новым чипом A17 Pro18.10.24
Apple без лишних анонсов представила новый iPad Mini с чипом A17 Pro, который появится в продаже 23 октября 2024 по цене 499 долларов. Обновление этой линейки произошло впервые с 2021 года, и новый чип обещает на 30% более высокую производительность, на 25% более быстрый графический процессор и вдвое лучший нейронный двигатель для эффективного использования возможностей искусственного интеллекта. Чип A17 Pro также поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, что улучшит графику в играх высокого уровня.
В базовой версии объем памяти увеличен с 64 до 128 ГБ, а устройство поддерживает новый Apple Pencil Pro. Кроме уже известных цветов “Space Gray” и “Starlight”, iPad Mini теперь предлагается в новых цветовых вариантах – синем и фиолетовом. Устройство хранит 8,3-дюймовый Liquid Retina дисплей и 12-мегапиксельную широкоформатную камеру с поддержкой Smart HDR 4.
Apple iPad Mini остается нишевым продуктом, как и iPhone SE, ведь имеет преданных поклонников, которые ценят его за компактный размер, хотя большинство пользователей предпочитают большие экраны.
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