Xiaomi випередила Apple на ринку смарт годинників02.06.25
За даними аналітичної компанії Canalys, у першому кварталі 2025 року компанія Xiaomi вийшла на перше місце з продажу смарт-пристроїв, що носяться, вперше випередивши Apple. У період із січня по березень у світі було реалізовано 46,6 млн смарт-годин та браслетів, що на 13% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Xiaomi зайняла 19% ринку, продавши 8,7 млн. пристроїв. Зростання продажів у річному вираженні склало 44%, чому сприяло оновлення лінійок Smart Band і Watch, а також популярність бюджетних моделей під брендом Redmi. Одним із найбільш затребуваних пристроїв стала модель Redmi Band 5.
На другому місці розташувалася Apple, що реалізувала 7,6 млн. смарт-пристроїв, що відповідає 16% глобального ринку. Замикає трійку лідерів китайська Huawei — її продаж досяг 7,1 млн пристроїв, а частка склала 15%. Основний внесок у результати компанії зробили моделі Watch GT та Watch Fit.
Samsung зайняла четверте місце, продавши 4,9 млн розумних годинників і браслетів. Перед південнокорейського виробника припадає 11% світового ринку. П’яту сходинку рейтингу зайняла компанія Garmin, реалізувавши близько 1,8 млн пристроїв (4%).
Аналітики також вивчили переваги європейських споживачів смарт-пристроїв. Найбільш значущими факторами при виборі стали ціна та час автономної роботи. Також увагу покупців привертали функції моніторингу здоров’я, бренд та зовнішній вигляд пристрою. Спортивні функції виявилися менш важливими при ухваленні рішення про покупку.
Окремо відзначається вихід нових моделей від засновника бренду Pebble Еріка Мічіговський. Він представив дві оновлені версії смарт-годин під відродженим брендом – Core 2 Duo і Core Time 2. Модель Core 2 Duo отримала дисплей на електронному чорнилі, захист за стандартом IPX8, вбудований динамік, барометр і компас, а також до 30 днів автономної роботи. Продаж стартує в липні за ціною $149.
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