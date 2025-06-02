Xiaomi опередила Apple на рынке умных часов02.06.25
По данным аналитической компании Canalys, в первом квартале 2025 года компания Xiaomi вышла на первое место по продажам носимых смарт-устройств, впервые опередив Apple. В период с января по март в мире было реализовано 46,6 млн смарт-часов и браслетов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Xiaomi заняла 19% рынка, продав 8,7 млн устройств. Рост продаж в годовом выражении составил 44%, чему способствовало обновление линеек Smart Band и Watch, а также популярность бюджетных моделей под брендом Redmi. Одним из наиболее востребованных устройств стала модель Redmi Band 5.
На втором месте расположилась Apple, реализовавшая 7,6 млн смарт-устройств, что соответствует 16% глобального рынка. Замыкает тройку лидеров китайская Huawei — её продажи достигли 7,1 млн устройств, а доля составила 15%. Основной вклад в результаты компании внесли модели Watch GT и Watch Fit.
Samsung заняла четвёртое место, продав 4,9 млн умных часов и браслетов. На долю южнокорейского производителя приходится 11% мирового рынка. Пятую строчку рейтинга заняла компания Garmin, реализовав около 1,8 млн устройств (4%).
Аналитики также изучили предпочтения европейских потребителей смарт-устройств. Наиболее значимыми факторами при выборе стали цена и время автономной работы. Также внимание покупателей привлекали функции мониторинга здоровья, бренд и внешний вид устройства. Спортивные функции оказались менее важными при принятии решения о покупке.
Отдельно отмечается выход новых моделей от основателя бренда Pebble Эрика Мичиговски. Он представил две обновлённые версии смарт-часов под возрождённым брендом — Core 2 Duo и Core Time 2. Модель Core 2 Duo получила дисплей на электронных чернилах, защиту по стандарту IPX8, встроенный динамик, барометр и компас, а также до 30 дней автономной работы. Продажи стартуют в июле по цене $149.
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