Apple купила компанію розробника ігор із двох осіб

Apple зробила незвичайне придбання: замість чергового технологічного стартапу корпорація придбала незалежну ігрову студію RAC7 — авторів популярної адвенчури Sneaky Sasquatch.

Студія базується в Канаді і складається всього з двох людей – Джейсона Енніса та Джессі Рінгроуза. У 2019 році їхня гра Sneaky Sasquatch стала частиною каталогу передплатного сервісу Apple Arcade, і, зважаючи на все, настільки вразила керівництво Apple, що компанія вирішила поглибити співпрацю, повністю інтегрувавши RAC7 у свою команду.

Сума угоди не розкривається, але з огляду на скромні масштаби студії навряд чи вона обчислюється десятками мільйонів.

Зважаючи на все, Apple продовжує зміцнювати напрямок Apple Arcade — і покупка RAC7 може стати не єдиною в цій сфері. Компанії все важливіше мати ексклюзивний контент, особливо на тлі конкуренції, що посилюється, в ігровому сегменті.

Новий Apple Game Center

Крім того, за даними авторитетного інсайдера і журналіста Bloomberg Марка Гурмана, Apple планує повністю переробити свій ігровий сервіс, замінивши застарілий Game Center на новий додаток для відеоігор, який буде доступний на iPhone, iPad, Mac і Apple TV. Анонс очікується вже 9 червня на конференції WWDC25.

Згідно з витоком, новий додаток буде встановлений на пристроях Apple наприкінці 2025 року і стане централізованою ігровою платформою — лаунчером, що об’єднує в собі:

ігрові досягнення,

таблиці лідерів,

можливість спілкування,

інші ігрові функції.

Гурман зазначає, що за своєю ідеєю та структурою новий додаток нагадує Xbox App для iOS. При цьому воно буде окремим не тільки від Game Center, але, можливо, і від сервісу Apple Arcade.

Важливо, що чутки про подібну ініціативу Apple ходять не вперше: ще в 2024 році портал 9to5Mac повідомляв про розробку окремого ігрового магазину для екосистеми iPhone та інших пристроїв Apple. Зараз стає зрозумілим, що мова, швидше за все, йшла саме про цей проект.

Вже понад 25 років Unreal Engine залишається одним із найпопулярніших інструментів створення відеоігор. Кожна нова версія розширює можливості розробників і компанія Epic Games не планує зупинятися. У недавньому інтерв’ю для подкасту Лекса Фрідмана засновник Epic Games і автор двигуна Тім Суїні підтвердив, що ведеться робота над Unreal Engine 6.

За словами Суїні, не варто очікувати радикальних змін – головний акцент зроблено на усуненні обмежень версії UE5, що діє. Зокрема, він визнав, що симуляція ігрового процесу використовує лише одне ядро ​​процесора, що спрощує оптимізацію, але водночас обмежує продуктивність. Це особливо помітно в іграх з відкритим світом, які часто страждають від низької частоти кадрів і технічних проблем.

У Unreal Engine 6 планується реалізувати повноцінну підтримку багатоядерних процесорів, що має покращити загальну продуктивність та масштабованість. У той же час Суїні попередив, що нова версія двигуна не з’явиться найближчим часом – її реліз очікується не раніше ніж через 2-3 роки.

В даний час Epic Games продовжує розвивати Unreal Engine 5 у двох напрямках: окрема гілка створюється на основі запитів зовнішніх розробників, інша адаптована до потреб спільноти Fortnite.