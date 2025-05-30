Apple купила компанию разработчика игр из двух человек

Apple совершила необычное приобретение: вместо очередного технологического стартапа корпорация приобрела независимую игровую студию RAC7 — авторов популярной адвенчуры Sneaky Sasquatch.

Студия базируется в Канаде и состоит всего из двух человек — Джейсона Энниса и Джесси Рингроуза. В 2019 году их игра Sneaky Sasquatch стала частью каталога подписочного сервиса Apple Arcade, и, судя по всему, настолько впечатлила руководство Apple, что компания решила углубить сотрудничество, полностью интегрировав RAC7 в свою команду.

Сумма сделки не раскрывается, но, учитывая скромные масштабы студии, вряд ли она исчисляется десятками миллионов.

Судя по всему, Apple продолжает укреплять направление Apple Arcade — и покупка RAC7 может стать не единственной в этой сфере. Компании всё важнее иметь эксклюзивный контент, особенно на фоне усиливающейся конкуренции в игровом сегменте.

Новый Apple Game Center

Кроме того, по данным авторитетного инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует полностью переработать свой игровой сервис, заменив устаревший Game Center новым приложением для видеоигр, которое будет доступно на iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Анонс ожидается уже 9 июня на конференции WWDC25.

Согласно утечке, новое приложение будет предустановлено на устройствах Apple в конце 2025 года и станет централизованной игровой платформой — лаунчером, объединяющим в себе:

игровые достижения,

таблицы лидеров,

возможность общения,

другие игровые функции.

Гурман отмечает, что по своей идее и структуре новое приложение напоминает Xbox App для iOS. При этом оно будет отдельным не только от Game Center, но, возможно, и от подписочного сервиса Apple Arcade.

Важно, что слухи о подобной инициативе Apple ходят не впервые: еще в 2024 году портал 9to5Mac сообщал о разработке отдельного игрового магазина для экосистемы iPhone и других устройств Apple. Сейчас становится ясно, что речь, скорее всего, шла именно об этом проекте.

Уже более 25 лет Unreal Engine остается одним из самых популярных инструментов создания видеоигр. Каждая его новая версия расширяет возможности разработчиков и компания Epic Games не планирует останавливаться. В недавнем интервью для подкаста Лекса Фридмана основатель Epic Games и создатель движка Тим Суини подтвердил, что ведется работа над Unreal Engine 6.

По словам Суини, не стоит ожидать радикальных изменений – главный акцент сделан на устранении ограничений действующей версии UE5. В частности, он признал, что симуляция игрового процесса использует только одно ядро ​​процессора, что упрощает оптимизацию, но одновременно ограничивает производительность. Это особенно заметно в играх с открытым миром, часто страдающих от низкой частоты кадров и технических проблем.

В Unreal Engine 6 планируется реализовать полноценную поддержку многоядерных процессоров, что должно улучшить общую производительность и масштабируемость. В то же время, Суини предупредил, что новая версия движка не появится в ближайшее время — ее релиз ожидается не ранее чем через 2–3 года.

В настоящее время Epic Games продолжает развивать Unreal Engine 5 в двух направлениях: отдельная ветвь создается на основе запросов внешних разработчиков, другая адаптирована под нужды сообщества Fortnite.