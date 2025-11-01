Ученые создали искусственный мягкий глаз с автофокусом01.11.25
Исследователи из Технологического института Джорджии представили разработку мягкого роботизированного глаза, который способен автоматически фокусироваться под воздействием света без необходимости подключения к внешнему источнику питания.
Созданная линза отличается высокой чувствительностью: она может различать мельчайшие детали, например, волоски на лапках муравья или частички зерна. Это открытие приближает инженеров к созданию мягких роботов с продвинутым зрением, которым не потребуется отдельное питание. Предполагается, что подобные системы смогут применяться в носимых устройствах и автономных механизмах, работающих на неровных или опасных поверхностях.
По словам первого автора исследования, доктора Кори Чжэна с кафедры биомедицинской инженерии, традиционные роботы, использующие электроприводы, оснащаются жёсткими датчиками и электронными компонентами для восприятия окружающей среды. Однако при создании более гибких и податливых роботов, не зависящих от электричества, возникает задача реализации сенсорной обработки и управления их восприятием другими способами.
Специальная искусственная линза
Линза, которую разработали учёные, изготовлена из гидрогеля с полимерным каркасом, способным удерживать и выделять воду. Благодаря этому материал способен быстро изменять своё состояние — от мягкого до более твёрдого. Гидрогель реагирует на температуру: при нагревании он выделяет воду и сжимается, а при охлаждении впитывает влагу и разбухает.
Исследователи сформировали вокруг линзы из кремниевого полимера кольцо из гидрогеля и поместили конструкцию в корпус, напоминающий человеческий глаз. Как отмечает Кори Чжэн, механика устройства аналогична принципу работы зрительного органа человека.
Как работает искусственный глаз
В гидрогель были добавлены частицы оксида графена, отличающиеся тёмным цветом и способностью поглощать свет. Когда на них попадает свет с интенсивностью, сопоставимой с солнечным, частицы нагреваются и передают тепло материалу, заставляя гидрогель сжиматься и тянуть линзу, обеспечивая фокусировку. При исчезновении источника света материал снова набухает, ослабляя натяжение.
Разработка реагирует на свет по всему видимому спектру. Учёные также отметили, что эту линзу можно использовать в качестве альтернативы традиционным стеклянным элементам в оптических микроскопах. Эксперименты показали, что она способна различать зазор шириной 4 микрометра между когтями клеща, видеть 5-микрометровые грибные нити и определять 9-микрометровые волоски на лапках муравья.
По словам Чжэна, сейчас исследователи интегрируют линзу в микрофлюидную систему клапанов, выполненных из того же чувствительного гидрогеля. Это позволит использовать свет не только для получения изображения, но и в качестве источника энергии для автономных интеллектуальных камерных систем.
Благодаря возможностям адаптации гидрогеля, новая линза потенциально может расширить диапазон восприятия — от имитации вертикальной зрачковой щели кошачьего глаза до воспроизведения необычной W-образной сетчатки каракатицы, которая обеспечивает восприятие спектра, недоступного человеческому глазу.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хотя и принадлежит к классу игровых, дает много возможностей для повседневных и рабочих задач. Это сбалансированное решение получило увеличенный дисплей 17,3 дюйма, что уже делает его не типичным представителем геймерских машин. Разберемся детальнее
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Ученые создали искусственный мягкий глаз с автофокусом наука разработка
Исследователи из Технологического института Джорджии представили разработку мягкого роботизированного глаза, который способен автоматически фокусироваться под воздействием света
Курьеры Glovo преодолели 331 млн км за 7 лет работы в Украине сервис события в Украине статистика
Glovo работает в 40 городах страны, сотрудничая с 12 тысячами партнерских заведений — ресторанами, магазинами и аптеками
Ученые создали искусственный мягкий глаз с автофокусом
Курьеры Glovo преодолели 331 млн км за 7 лет работы в Украине
Motorola Moto X70 Air — тонкий смартфон с защитой IP69
Илон Маск запустил Grokipedia. Она частично копирует Википедию
Сделать заказ в McDonald’s заранее можно будет со смартфона
LG выпустила первый 6К-монитор с интерфейсом Thunderbolt 5
Instagram добавила историю просмотров для коротких видео Reels
Смартфоны OnePlus 15 и Ace 6 оснащены экранами 165 Гц и аккумуляторами под 8000 мАч
Умные часы Garmin D2 Air X15 для пилотов имеют автономность 10 дней
Бюджетные роботы пылесосы отправляют детальные 3D-карты квартир и домов на сервера в Китай
Домен Twitter.com идет в небытие. Вместо него останется только х.com