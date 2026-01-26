TikTok окончательно перешёл под управлением компании из США   

TikTok окончательно перешёл под управлением компании из США26.01.26
TikTok в США теперь контролируется новосозданной структурой TikTok USDS Joint Venture LLC. Завершение сделки стало возможным после одобрения со стороны властей США и Китая, при этом доля ByteDance была снижена до 19,9% в соответствии с законом о «продаже или запрете», принятым в 2024 году. Об этом компания сообщила в официальном блоге.
Новая структура собственности и инвесторы
Контрольный пакет в размере 80,1% теперь принадлежит группе инвесторов. Ключевыми участниками сделки стали Silver Lake, Oracle и инвестиционная компания MGX из Абу-Даби — каждая из них получила по 15% акций. Финансовые условия соглашения не раскрываются, также пока не уточняется, будет ли запущена отдельная версия приложения TikTok специально для американского рынка.
Ответственность за данные и алгоритмы
Новая компания будет отвечать за хранение и защиту данных пользователей из США, безопасность алгоритма рекомендаций, модерацию контента и программную верификацию приложений. Эти требования распространяются не только на TikTok, но и на другие сервисы ByteDance в США, включая CapCut и Lemon8.
Данные американских пользователей будут храниться в облачной инфраструктуре Oracle на территории Соединённых Штатов. Алгоритм рекомендаций для американского сегмента будет проходить переобучение, тестирование и обновления в среде Oracle US Cloud. Компания заявляет о соответствии стандартам NIST, ISO 27001 и требованиям Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).
Управление компанией
Руководство TikTok USDS осуществляет совет директоров из семи человек, в состав которого входит и генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу. Пост CEO TikTok USDS занял Адам Прессер, ранее отвечавший в компании за операционные процессы и направление trust and safety.
Контекст сделки и роль регуляторов
Изменение структуры собственности стало результатом согласований с регуляторами США и Китая. Сделка стала возможной после серии отсрочек, предоставленных администрацией президента Дональда Трампа. Ранее сервис временно приостанавливал работу в США, а в сентябре стороны согласовали рамочную схему соглашения, которая позволила избежать немедленного запрета TikTok на американском рынке.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
Попробуем разобраться, как правильно выбрать инвертор в зависимости от мощности нагрузки, типа синусоиды и конфигурации аккумуляторной системы.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
TikTok окончательно перешёл под управлением компании из США бизнес социальные сети США
TikTok в США теперь контролируется новосозданной структурой TikTok USDS Joint Venture LLC. Завершение сделки стало возможным после одобрения со стороны властей США и Китая
Новые тарифы Киевстар в 2026 году: минимальная цена — 370 грн Киевстар тарифы телеком
С 22 января «Киевстар» предлагает новую линейку тарифов мобильной связи для подключения и перехода абонентов. Она включает исключительно пакеты «Всё вместе», а минимальная стоимость предложений начинается с ₴370.
TikTok окончательно перешёл под управлением компании из США
Новые тарифы Киевстар в 2026 году: минимальная цена — 370 грн
Google обновила интерфейс помощника ИИ на Android
Hyundai Staria выпустят в версии туристического кемпера
Сервис CreepyLink даст создать самые подозрительные короткие ссылки
Honda Base Station — концепт туристического прицепа дома на колесах
Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа
Киевстар покупает часть бизнеса Comfy
Центры обработки данных займут 70 % памяти в 2026 году. Пострадают авто и электроника
Раздачи игр в Epic Games Store поднимают их продажи в Steam
Киевстар обошел Vodafone и lifecell по скорости мобильного интернета