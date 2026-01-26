TikTok окончательно перешёл под управлением компании из США

TikTok в США теперь контролируется новосозданной структурой TikTok USDS Joint Venture LLC. Завершение сделки стало возможным после одобрения со стороны властей США и Китая, при этом доля ByteDance была снижена до 19,9% в соответствии с законом о «продаже или запрете», принятым в 2024 году. Об этом компания сообщила в официальном блоге.

Новая структура собственности и инвесторы

Контрольный пакет в размере 80,1% теперь принадлежит группе инвесторов. Ключевыми участниками сделки стали Silver Lake, Oracle и инвестиционная компания MGX из Абу-Даби — каждая из них получила по 15% акций. Финансовые условия соглашения не раскрываются, также пока не уточняется, будет ли запущена отдельная версия приложения TikTok специально для американского рынка.

Ответственность за данные и алгоритмы

Новая компания будет отвечать за хранение и защиту данных пользователей из США, безопасность алгоритма рекомендаций, модерацию контента и программную верификацию приложений. Эти требования распространяются не только на TikTok, но и на другие сервисы ByteDance в США, включая CapCut и Lemon8.

Данные американских пользователей будут храниться в облачной инфраструктуре Oracle на территории Соединённых Штатов. Алгоритм рекомендаций для американского сегмента будет проходить переобучение, тестирование и обновления в среде Oracle US Cloud. Компания заявляет о соответствии стандартам NIST, ISO 27001 и требованиям Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).

Управление компанией

Руководство TikTok USDS осуществляет совет директоров из семи человек, в состав которого входит и генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу. Пост CEO TikTok USDS занял Адам Прессер, ранее отвечавший в компании за операционные процессы и направление trust and safety.

Контекст сделки и роль регуляторов

Изменение структуры собственности стало результатом согласований с регуляторами США и Китая. Сделка стала возможной после серии отсрочек, предоставленных администрацией президента Дональда Трампа. Ранее сервис временно приостанавливал работу в США, а в сентябре стороны согласовали рамочную схему соглашения, которая позволила избежать немедленного запрета TikTok на американском рынке.