TikTok остаточно перейшов під управлінням компанії зі США

TikTok у США тепер контролюється новоствореною структурою TikTok USDS Joint Venture LLC. Завершення угоди стало можливим після схвалення з боку влади США та Китаю, при цьому частка ByteDance була знижена до 19,9% відповідно до закону про «продаж або заборону», ухвалений у 2024 році. Про це компанія повідомила в офіційному блозі.

Контрольний пакет у розмірі 80,1% тепер належить групі інвесторів. Ключовими учасниками операції стали Silver Lake, Oracle та інвестиційна компанія MGX з Абу-Дабі – кожна з них отримала по 15% акцій. Фінансові умови угоди не розкриваються, також поки не уточнюється, чи буде запущено окрему версію програми TikTok спеціально для американського ринку.

Відповідальність за дані та алгоритми

Нова компанія відповідатиме за зберігання та захист даних користувачів зі США, безпеку алгоритму рекомендацій, модерацію контенту та програмну верифікацію додатків. Ці вимоги поширюються як на TikTok, а й інші сервіси ByteDance США, включаючи CapCut і Lemon8.

Дані американських користувачів зберігатимуться у хмарній інфраструктурі Oracle на території Сполучених Штатів. Алгоритм рекомендацій для американського сегменту проходитиме перенавчання, тестування та оновлення серед Oracle US Cloud. Компанія заявляє про відповідність стандартам NIST, ISO 27001 та вимогам Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури США (CISA).

Керування компанією

Керівництво TikTok USDS здійснює рада директорів із семи осіб, до складу якої входить і генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу. Пост CEO TikTok USDS зайняв Адам Прессер, який раніше відповідав у компанії за операційні процеси та напрямок trust and safety.

Зміна структури власності стала результатом погоджень із регуляторами США та Китаю. Угода стала можливою після серії відстрочок, наданих адміністрацією президента Дональда Трампа. Раніше сервіс тимчасово припиняв роботу в США, а у вересні сторони погодили рамкову схему угоди, яка дозволила уникнути негайної заборони TikTok на американському ринку.