Татьяна Лукинюк, экс B2C-директор Киевстара, заняла пост директора Google Украина

Компания Google объявила о назначении Татьяны Лукинюк на должность нового директора Google Украина.

Татьяна Лукинюк, с ее более чем 25-летним опытом работы в международных компаниях, использует свой богатый запас знаний и лидерских качеств на новой должности директора Google Украина. Перед присоединением к Google Татьяна занимала должность B2C-директора в компании Киевстар, где она руководила операциями по продаже, маркетингу и обслуживанию клиентов. До этого Татьяна работала в секторе FMCG (товаров массового потребления), занимая руководящие должности по продажам и маркетингу в таких международных корпорациях, как Coca-Cola, Mars, а затем возглавляла бизнес Red Bull в Украине в должности генерального директора. Кроме корпоративных достижений Татьяна также является доцентом Киевской школы экономики и соавтором популярной книги о построении карьеры.

Патрик Варнкинг, вице-президент Google в Центральной и Восточной Европе: “Украина демонстрирует чрезвычайную силу и устойчивость, и мы твердо настроены и дальше усиливать нашу поддержку. Мы рады, что Татьяна возглавит нашу команду в Украине и уверены, что ее профессиональные навыки и знания местного рынка станут весомым вкладом в развитие компании. Обязательство Google перед Украиной остается приоритетом, и вместе мы будем постоянно работать, чтобы продолжать поддерживать Украину с помощью технологий для безопасности, образования, культуры, информации, инноваций и развития бизнеса”.

Татьяна Лукинюк, директор Google Украина: « Сегодня начало работы на этой новой должности является определенным вызовом, однако я полна решимости сделать все возможное, чтобы наши сотрудники, клиенты, пользователи и партнеры продолжали получать необходимую поддержку в сложные времена. Я с энтузиазмом смотрю в будущее и готова активно приобщиться к инициативам Google, направленным на помощь Украине в процессе восстановления и демонстрации нашей устойчивости ».

Напомним, что Дмитрий Шоломко возглавлял Google в Украине 17 лет. Фактически – с самого начала работы представительства. В начале октября 2023 года он покинул Google. Дмитрий и пресс-служба компании подтвердили, что он ушел с должности, но детали не комментируют.

Дмитрий Шоломко занимал свой пост в Google Ukraine с 2007 года. Сначала украинский офис насчитывал всего 7 сотрудников, но впоследствии разросся до примерно сотни. По приблизительным оценкам, в настоящее время представительство генерирует $300-450 млн выручки в год.