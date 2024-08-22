Тетяна Лукінюк, екс-B2C-директор Київстару, обійняла посаду директора Google Україна

Компанія Google оголосила про призначення Тетяни Лукінюк на посаду нового директора Google Україна.

Тетяна Лукінюк, з її більш ніж 25-річним досвідом роботи у міжнародних компаніях, використовує свій багатий запас знань та лідерських якостей на новій посаді директора Google Україна. Перед приєднанням до Google Тетяна займала посаду B2C-директора у компанії Київстар, де вона керувала операціями з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів. До цього Тетяна працювала у секторі FMCG (товарів масового споживання), обіймаючи керівні посади з продажу та маркетингу в таких міжнародних корпораціях, як Coca-Cola, Mars, а потім очолювала бізнес Red Bull в Україні на посаді генерального директора. Окрім корпоративних досягнень Тетяна також є доцентом Київської школи економіки та співавтором популярної книги про побудову кар’єри.

Патрік Варнкінг, віце-президент Google у Центральній та Східній Європі: “Україна демонструє надзвичайну силу та стійкість, і ми твердо налаштовані й надалі посилювати нашу підтримку. Ми раді, що Тетяна очолить нашу команду в Україні та впевнені, що її професійні навички та знання місцевого ринку стануть вагомим внеском у розвиток компанії. Зобов’язання Google перед Україною залишається пріоритетом, і разом ми постійно працюватимемо, щоб продовжувати підтримувати Україну за допомогою технологій для безпеки, освіти, культури, інформації, інновацій та розвитку бізнесу”.

Тетяна Лукінюк, директор Google Україна: “ Сьогодні початок роботи на цій новій посаді є певним викликом, проте я сповнена рішучості зробити все можливе, щоб наші співробітники, клієнти, користувачі та партнери продовжували отримувати необхідну підтримку у складні часи. Я з ентузіазмом дивлюся в майбутнє і готова активно долучитись до ініціатив Google, спрямованих на допомогу Україні у процесі відновлення та демонстрації нашої стійкості ».

Нагадаємо, що Дмитро Шоломко очолював Google в Україні 17 років. Фактично – від початку роботи представництва. На початку жовтня 2023 року він залишив Google. Дмитро та прес-служба компанії підтвердили, що він пішов з посади, але деталі не коментують.

Дмитро Шоломко обіймав свою посаду у Google Ukraine з 2007 року. Спочатку український офіс налічував лише 7 співробітників, але згодом розрісся до приблизно сотні. За приблизними оцінками, зараз представництво генерує $300-450 млн виручки на рік.