Super Micro Keychain Gamer — мини игровая консоль размером с брелок31.08.25
Компания HyperMegaTech! представила необычный аксессуар для поклонников ретро-игр. Новинка получила название Super Micro Keychain Gamer и выполнена в формате брелока, который можно закрепить на рюкзаке или связке ключей. Помимо декоративной функции устройство позволяет запускать классические аркадные игры.
Консоль Super Micro Keychain Gamer оснащена 2-дюймовым TFT-экраном и встроенным динамиком. Питание обеспечивается тремя батарейками формата AAA.
Устройство выпускается в четырёх вариантах оформления, каждый из которых отличается набором встроенных игр. В одном из них предлагаются Asteroids, Gravitar и Yars’ Revenge, в другом — Centipede, Millipede и Crystal Castles. Также доступны версии с игрой Space Invaders и с подборкой BurgerTime, Karate Champ и Side Pocket.
Китайская компания Abxylute анонсировала необычную игровую консоль 3D One, главной особенностью которой стала поддержка объёмного изображения без использования специальных очков.
Новинка оснащена 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство умеет переключаться между 2D- и 3D-режимами. Технология трёхмерного отображения основана на отслеживании взгляда и встроенной жидкокристаллической решётке в экране. Сейчас совместимыми являются около 50 игр из каталога Steam, включая такие крупные проекты, как Hogwarts Legacy и Black Myth: Wukong. Дополнительно программное обеспечение позволяет конвертировать фото и видео в 3D.
За производительность отвечает новый процессор Intel Lunar Lake Core Ultra 258V в связке с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопителем (объём пока не раскрыт). Консоль оснащена съёмными контроллерами в стиле Nintendo Switch, а дополнительная клавиатура с трекпадом превращает её в компактный ноутбук.
Вес устройства составляет около 1,1 кг. Цена, по предварительным данным, будет ниже $1700, а старт продаж намечен на конец сентября — начало октября 2025 года.
