Super Micro Keychain Gamer – міні ігрова консоль розміром з брелок

Компанія HyperMegaTech! представила незвичайний аксесуар для шанувальників ретро-ігор. Новинка отримала назву Super Micro Keychain Gamer та виконана у форматі брелока, який можна закріпити на рюкзаку або зв’язці ключів. Крім декоративної функції, пристрій дозволяє запускати класичні аркадні ігри.

Консоль Super Micro Keychain Gamer оснащена 2-дюймовим TFT-екраном та вбудованим динаміком. Живлення забезпечується трьома батареями формату AAA.

Пристрій випускається у чотирьох варіантах оформлення, кожен із яких відрізняється набором вбудованих ігор. В одному з них пропонуються Asteroids, Gravitar та Yars’ Revenge, в іншому – Centipede, Millipede та Crystal Castles. Також доступні версії з грою Space Invaders та з підбіркою BurgerTime, Karate Champ та Side Pocket.

Китайська компанія Abxylute анонсувала незвичайну ігрову консоль 3D One, головною особливістю якої стала підтримка зображення без використання спеціальних очок.

Новинка оснащена 11-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Пристрій вміє перемикатися між 2D- та 3D-режимами. Технологія тривимірного відображення заснована на відстеженні погляду та вбудовані рідкокристалічні грати в екрані. Зараз сумісними є близько 50 ігор з каталогу Steam, включаючи такі великі проекти, як Hogwarts Legacy і Black Myth: Wukong. Додатково програмне забезпечення дозволяє конвертувати фото та відео в 3D.

За продуктивність відповідає новий процесор Intel Lunar Lake Core Ultra 258V у зв’язці з 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та SSD-накопичувачем (обсяг поки не розкритий). Консоль оснащена знімними контролерами в стилі Nintendo Switch, а додаткова клавіатура з трекпадом перетворює її на компактний ноутбук.

Вага пристрою становить близько 1,1 кг. Ціна, за попередніми даними, буде нижчою за $1700, а старт продажів намічено на кінець вересня — початок жовтня 2025 року.