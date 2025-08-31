18.08.25
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
ASUS ROG Strix G16 G615LW

Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні