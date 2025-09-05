Суд разрешил Google не продавать браузер Chrome и ОС Android

Федеральный суд США вынес решение по крупнейшему за последние десятилетия антимонопольному делу против Google. Судья Амит Мехта постановил, что компании не придется продавать браузер Chrome или операционную систему Android, как настаивало Министерство юстиции, однако Google будет обязана делиться данными поисковых запросов с конкурентами.

Подробности

Суд признал, что Google незаконно монополизировала рынок онлайн-поиска, но ограничился запретом на эксклюзивные соглашения, которые делали ее поисковик единственным вариантом по умолчанию. При этом компания по-прежнему сможет платить партнерам за размещение своей системы поиска — это особенно важно для Apple, которая ежегодно получает около 20 млрд долларов за интеграцию Google Search.

Кроме того, Google обязали предоставлять доступ к данным онлайн-поиска другим игрокам рынка, включая Microsoft, DuckDuckGo, OpenAI и Perplexity.

Такое решение может изменить правила игры в индустрии: конкуренты впервые получат доступ к информации, которая долгое время оставалась исключительно у Google. Это открывает возможность для появления новых сервисов и ослабления доминирования корпорации.