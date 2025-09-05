Суд дозволив Google не продавати браузер Chrome та ОС Android

Федеральний суд США виніс рішення щодо найбільшої за останні десятиліття антимонопольної справи проти Google. Суддя Аміт Мехта ухвалив, що компанії не доведеться продавати браузер Chrome або операційну систему Android, як наполягало Міністерство юстиції, проте Google буде зобов’язана ділитися даними пошукових запитів із конкурентами.

Подробиці

Суд визнав, що Google незаконно монополізувала ринок онлайн-пошуку, але обмежився забороною на ексклюзивні угоди, які робили її пошуковик єдиним варіантом за умовчанням. При цьому компанія, як і раніше, зможе платити партнерам за розміщення своєї системи пошуку – це особливо важливо для Apple, яка щорічно отримує близько 20 млрд доларів за інтеграцію Google Search.

Крім того, Google зобов’язали надавати доступ до даних онлайн-пошуку іншим гравцям ринку, включаючи Microsoft, DuckDuckGo, OpenAI та Perplexity.

Таке рішення може змінити правила гри в індустрії: конкуренти вперше отримають доступ до інформації, яка тривалий час залишалася виключно Google. Це відкриває можливість появи нових сервісів і ослаблення домінування корпорації.