Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике  

Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике01.03.26
Компания SpaceX готовится к запуску глобального мобильного сервиса Starlink Mobile с поддержкой 5G. Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила вывод на орбиту до 15 000 спутников формата direct-to-cell (D2C) или direct-to-device (D2D). Сейчас на орбите находится около 650 таких аппаратов.
После приобретения частотного спектра у EchoStar (ранее DISH) компания заявила о намерении развернуть автономную сеть Starlink Mobile, которая сможет конкурировать с наземными операторами, такими как T-Mobile и Verizon. Речь идёт не только о резервной спутниковой связи, но о полноценном операторском сервисе.
Ставка на спутники V3 и ракету Starship
Ключевым элементом проекта станут спутники поколения V3, запуск которых планируется осуществлять с помощью ракеты Starship. Спутники V3 direct-to-cell по габаритам сопоставимы с Boeing 737 при развернутых солнечных панелях и, по данным компании, обладают пропускной способностью в 20 раз выше, чем текущие V2 D2C.
Заявленные характеристики — до 1 Тбит/с на загрузку и 160 Гбит/с на передачу данных на один спутник. Это позволит обеспечить:
-
гигабитный спутниковый интернет Starlink через антенну Performance;
-
до 150 Мбит/с загрузки напрямую на 5G-смартфоны без внешней антенны.
Такие показатели были озвучены представителями SpaceX на профильной панели Международного союза электросвязи (ITU).
150 Мбит/с даже в Арктике
В новой конфигурации сервис должен обеспечивать скорость до 150 Мбит/с на одного пользователя, включая северные широты — арктические и субарктические регионы, где отсутствует стабильная мобильная инфраструктура.
Ранее компания заявляла о скоростях порядка 100 Мбит/с и позиционировала спутниковую мобильную связь как дополнение к наземным 5G-сетям с производительностью уровня 4G LTE. Теперь речь идёт о более высоких показателях, которые должны конкурировать с традиционными мобильными сетями.
Для этого планируется использовать спектр Mobile Satellite Services (MSS) в диапазоне 2 ГГц, а также дополнительные частоты после завершения сделки с EchoStar, ожидаемого к концу 2027 года. Поддержка диапазона 3GPP n256 предполагает сотрудничество с производителями мобильных чипов, включая Qualcomm, MediaTek и Samsung.
Тарифы пока не раскрываются
Стоимость подписки Starlink Mobile не объявлена. Для сравнения, компания AST SpaceMobile, также развивающая направление direct-to-device, заявила о рассмотрении различных моделей тарификации — от краткосрочных планов до дневных абонементов.
В случае успешного запуска спутников V3 и закрытия сделки с EchoStar, SpaceX сможет выйти на рынок как глобальный мобильный оператор с собственной спутниковой инфраструктурой и частотным ресурсом. Это создаёт предпосылки для прямой конкуренции с традиционными наземными сетями связи.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике SpaceX интернет
SpaceX готовится к запуску глобального мобильного сервиса Starlink Mobile с поддержкой 5G. Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила вывод на орбиту до 15 000 спутников формата direct-to-cell (D2C)
Исследование: Искусственный интеллект в 95% симуляций использует ядерное оружие война искусственный интеллект
Исследователи из King’s College London провели серию военных симуляций с участием ведущих моделей искусственного интеллекта. В тестировании использовались GPT-5.2 от OpenAI, Claude Sonnet 4 от Anthropic и Gemini 3 Flash от Google
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике
Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанатов экшн камер начали продавать в Украине
Garmin выпустила большое обновление для 5 смарт часов
Micron выпустила 3 ГБ чипы памяти GDDR7
Chery представила дизельный plug-in гибрид
Наушники Oppo Enco Air 5 Pro имеют защиту IP55 и цену $50
Hyundai добавит покемонов в свои авто
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе
Blizzard выпустит мобильную Overwatch
В MIT на 3D принтере напечатали электродвигатель за 50 центов