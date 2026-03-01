 

Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике

01.03.26

SpaceX Starlink V3

Компания SpaceX готовится к запуску глобального мобильного сервиса Starlink Mobile с поддержкой 5G. Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила вывод на орбиту до 15 000 спутников формата direct-to-cell (D2C) или direct-to-device (D2D). Сейчас на орбите находится около 650 таких аппаратов.

После приобретения частотного спектра у EchoStar (ранее DISH) компания заявила о намерении развернуть автономную сеть Starlink Mobile, которая сможет конкурировать с наземными операторами, такими как T-Mobile и Verizon. Речь идёт не только о резервной спутниковой связи, но о полноценном операторском сервисе.

Ставка на спутники V3 и ракету Starship

 

Ключевым элементом проекта станут спутники поколения V3, запуск которых планируется осуществлять с помощью ракеты Starship. Спутники V3 direct-to-cell по габаритам сопоставимы с Boeing 737 при развернутых солнечных панелях и, по данным компании, обладают пропускной способностью в 20 раз выше, чем текущие V2 D2C.

Заявленные характеристики — до 1 Тбит/с на загрузку и 160 Гбит/с на передачу данных на один спутник. Это позволит обеспечить:

  • гигабитный спутниковый интернет Starlink через антенну Performance;

  • до 150 Мбит/с загрузки напрямую на 5G-смартфоны без внешней антенны.

Такие показатели были озвучены представителями SpaceX на профильной панели Международного союза электросвязи (ITU).

150 Мбит/с даже в Арктике

 

В новой конфигурации сервис должен обеспечивать скорость до 150 Мбит/с на одного пользователя, включая северные широты — арктические и субарктические регионы, где отсутствует стабильная мобильная инфраструктура.

Ранее компания заявляла о скоростях порядка 100 Мбит/с и позиционировала спутниковую мобильную связь как дополнение к наземным 5G-сетям с производительностью уровня 4G LTE. Теперь речь идёт о более высоких показателях, которые должны конкурировать с традиционными мобильными сетями.

Для этого планируется использовать спектр Mobile Satellite Services (MSS) в диапазоне 2 ГГц, а также дополнительные частоты после завершения сделки с EchoStar, ожидаемого к концу 2027 года. Поддержка диапазона 3GPP n256 предполагает сотрудничество с производителями мобильных чипов, включая Qualcomm, MediaTek и Samsung.

Тарифы пока не раскрываются

 

Стоимость подписки Starlink Mobile не объявлена. Для сравнения, компания AST SpaceMobile, также развивающая направление direct-to-device, заявила о рассмотрении различных моделей тарификации — от краткосрочных планов до дневных абонементов.

В случае успешного запуска спутников V3 и закрытия сделки с EchoStar, SpaceX сможет выйти на рынок как глобальный мобильный оператор с собственной спутниковой инфраструктурой и частотным ресурсом. Это создаёт предпосылки для прямой конкуренции с традиционными наземными сетями связи.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
923
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

23.02.26
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
views
38
comments 0
Oppo Reno15

Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее

23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
01.03.26 | 09.12
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике  
SpaceX Starlink V3

SpaceX готовится к запуску глобального мобильного сервиса Starlink Mobile с поддержкой 5G. Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила вывод на орбиту до 15 000 спутников формата direct-to-cell (D2C)

28.02.26 | 15.43
Исследование: Искусственный интеллект в 95% симуляций использует ядерное оружие  
Israeli rocket Arrow 3

Исследователи из King’s College London провели серию военных симуляций с участием ведущих моделей искусственного интеллекта. В тестировании использовались GPT-5.2 от OpenAI, Claude Sonnet 4 от Anthropic и Gemini 3 Flash от Google

01.03.26 | 09.12
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике
28.02.26 | 15.43
Исследование: Искусственный интеллект в 95% симуляций использует ядерное оружие
28.02.26 | 08.09
Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанатов экшн камер начали продавать в Украине
27.02.26 | 18.39
Garmin выпустила большое обновление для 5 смарт часов
27.02.26 | 16.09
Micron выпустила 3 ​​ГБ чипы памяти GDDR7
27.02.26 | 13.08
Купить Samsung Galaxy S26 в Украине можно будет дешевле в версии 512 ГБ
27.02.26 | 10.04
Chery представила дизельный plug-in гибрид
27.02.26 | 07.07
Samsung Galaxy Buds4 и Buds4 Pro — стало больше интеграции с экосистемой Galaxy
26.02.26 | 18.50
Наушники Oppo Enco Air 5 Pro имеют защиту IP55 и цену $50
26.02.26 | 16.17
Hyundai добавит покемонов в свои авто
26.02.26 | 13.22
Xiaomi Tag — более доступный трекер, который совместим с Apple и Google
26.02.26 | 11.26
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов
26.02.26 | 10.07
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе
26.02.26 | 07.10
Blizzard выпустит мобильную Overwatch
25.02.26 | 17.16
В MIT на 3D принтере напечатали электродвигатель за 50 центов