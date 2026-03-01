Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике

Компания SpaceX готовится к запуску глобального мобильного сервиса Starlink Mobile с поддержкой 5G. Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила вывод на орбиту до 15 000 спутников формата direct-to-cell (D2C) или direct-to-device (D2D). Сейчас на орбите находится около 650 таких аппаратов.

После приобретения частотного спектра у EchoStar (ранее DISH) компания заявила о намерении развернуть автономную сеть Starlink Mobile, которая сможет конкурировать с наземными операторами, такими как T-Mobile и Verizon. Речь идёт не только о резервной спутниковой связи, но о полноценном операторском сервисе.

Ставка на спутники V3 и ракету Starship

Ключевым элементом проекта станут спутники поколения V3, запуск которых планируется осуществлять с помощью ракеты Starship. Спутники V3 direct-to-cell по габаритам сопоставимы с Boeing 737 при развернутых солнечных панелях и, по данным компании, обладают пропускной способностью в 20 раз выше, чем текущие V2 D2C.

Заявленные характеристики — до 1 Тбит/с на загрузку и 160 Гбит/с на передачу данных на один спутник. Это позволит обеспечить:

гигабитный спутниковый интернет Starlink через антенну Performance;

до 150 Мбит/с загрузки напрямую на 5G-смартфоны без внешней антенны.

Такие показатели были озвучены представителями SpaceX на профильной панели Международного союза электросвязи (ITU).

150 Мбит/с даже в Арктике

В новой конфигурации сервис должен обеспечивать скорость до 150 Мбит/с на одного пользователя, включая северные широты — арктические и субарктические регионы, где отсутствует стабильная мобильная инфраструктура.

Ранее компания заявляла о скоростях порядка 100 Мбит/с и позиционировала спутниковую мобильную связь как дополнение к наземным 5G-сетям с производительностью уровня 4G LTE. Теперь речь идёт о более высоких показателях, которые должны конкурировать с традиционными мобильными сетями.

Для этого планируется использовать спектр Mobile Satellite Services (MSS) в диапазоне 2 ГГц, а также дополнительные частоты после завершения сделки с EchoStar, ожидаемого к концу 2027 года. Поддержка диапазона 3GPP n256 предполагает сотрудничество с производителями мобильных чипов, включая Qualcomm, MediaTek и Samsung.

Тарифы пока не раскрываются

Стоимость подписки Starlink Mobile не объявлена. Для сравнения, компания AST SpaceMobile, также развивающая направление direct-to-device, заявила о рассмотрении различных моделей тарификации — от краткосрочных планов до дневных абонементов.

В случае успешного запуска спутников V3 и закрытия сделки с EchoStar, SpaceX сможет выйти на рынок как глобальный мобильный оператор с собственной спутниковой инфраструктурой и частотным ресурсом. Это создаёт предпосылки для прямой конкуренции с традиционными наземными сетями связи.