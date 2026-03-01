Starlink Mobile 5G забезпечить швидкість підключення 150 Мбіт/с навіть в Арктиці

Компанія SpaceX готується до запуску глобального мобільного сервісу. Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) схвалила виведення на орбіту до 15 000 супутників формату direct-to-cell (D2C) або direct-to-device (D2D). Наразі на орбіті знаходиться близько 650 таких апаратів.

Після придбання частотного спектру у EchoStar (раніше DISH) компанія заявила про намір розгорнути автономну мережу Starlink Mobile, яка зможе конкурувати з наземними операторами, такими як T-Mobile і Verizon. Йдеться не лише про резервний супутниковий зв’язок, а й про повноцінний операторський сервіс.

Ставка на супутники V3 та ракету Starship

Ключовим елементом проекту стануть супутники покоління V3, запуск яких планується здійснювати за допомогою ракети Starship. Супутники V3 direct-to-cell за габаритами можна порівняти з Boeing 737 при розгорнутих сонячних панелях і, за даними компанії, мають пропускну здатність у 20 разів вище, ніж поточні V2 D2C.

Заявлені характеристики – до 1 Тбіт/с на завантаження та 160 Гбіт/с на передачу даних на один супутник. Це дозволить забезпечити:

гігабітний супутниковий інтернет Starlink через антену Performance;

до 150 Мбіт/с завантаження безпосередньо на 5G-смартфони без зовнішньої антени.

Такі показники були озвучені представниками SpaceX на профільній панелі Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU).

150 Мбіт/с навіть в Арктиці

У новій конфігурації сервіс повинен забезпечувати швидкість до 150 Мбіт/с на одного користувача, включаючи північні широти — арктичні та субарктичні регіони, де відсутня стабільна мобільна інфраструктура.

Раніше компанія заявляла про швидкості близько 100 Мбіт/с і позиціонувала супутниковий мобільний зв’язок як доповнення до наземних 5G-мереж з продуктивністю рівня 4G LTE. Наразі йдеться про більш високі показники, які мають конкурувати з традиційними мобільними мережами.

Для цього планується використовувати спектр Mobile Satellite Services (MSS) у діапазоні 2 ГГц, а також додаткові частоти після завершення операції з EchoStar, що очікується до кінця 2027 року. Підтримка діапазону 3GPP n256 передбачає співпрацю з виробниками мобільних чіпів, включаючи Qualcomm, MediaTek і Samsung.

Тарифи поки не розкриваються

Ціна підписки Starlink Mobile не оголошена. Для порівняння, компанія AST SpaceMobile, яка також розвиває напрямок direct-to-device, заявила про розгляд різних моделей тарифікації.

У разі успішного запуску супутників V3 і закриття угоди з EchoStar, SpaceX зможе вийти на ринок як глобальний мобільний оператор з власною супутниковою інфраструктурою та частотним ресурсом. Це створює передумови для прямої конкуренції із традиційними наземними мережами зв’язку.