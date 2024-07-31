Стали известны официальные цены Samsung Galaxy Fold6, Galaxy Flip6, часов Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch и наушников Galaxy Buds3 в Украине31.07.24
Компания Samsung Electronics Украина объявила о начале продаж новых устройств: Galaxy Fold6, Galaxy Flip6, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7 и наушников серии Galaxy Buds3. С 31 июля 2024 г. эти новинки уже доступны для покупки.
Предзаказы на шестое поколение серии Galaxy в Украине превзошли результаты предыдущего поколения.
Цена Samsung Galaxy Fold6 и Galaxy Flip6
Смартфон Samsung Galaxy Fold6 предлагается в серебряном, розовом и темно-синем цветах, со стартовой ценой от 79 999 грн. Galaxy Flip6 доступен в серебряном, желтом, голубом и мятном цветах, со стартовой ценой от 45 999 грн.
Цена Samsung Galaxy Watch Ultra
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra доступны в размере 47 мм в трех вариантах: титаново-сером, титаново-белом и титаново-серебряном, со стартовой ценой от 28 999 грн.
Умные часы Samsung Galaxy Watch7 представлены в двух размерах: 40 мм и 44 мм. Для 40-миллиметровой модели доступны зеленые и кремовые цвета, а для 44-миллиметровой – зеленые и серебряные. Стартовая цена на Galaxy Watch7 составляет 13499 грн.
Цена Samsung Galaxy Buds3
Наушники серии Samsung Galaxy Buds3 предлагаются в серебряном и белом цветах, со стартовой ценой от 6 899 грн.
Общие впечатления
Шарнир Fold 6 и Flip 6
Шарнир под гибким дисплеем. Это ахиллесова пята всех таких смартфонов, и не важно, раскладывается ли экран поперек или вдоль. У кого-то он более заметен, у кого-то менее. Конечно, если ориентироваться на пользователей, которые меняют смартфон раз в год, то не важна его надёжность. А вот два-три года уже позволят достичь заявленного количества сгибаний-разгибаний.Корейские инженеры в который раз поработали над устранением недостатков шарнира.
У новых Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6 его постарались сделать еще незаметнее, однако складка все еще различима при взгляде сбоку. К надежности вопросов не осталось, по крайней мере у тех пользователей кто не пытается снять защитную пленку, которую снимать нельзя. Она препятствует попаданию пыли, которая и ломает шарнир со временем.
Galaxy Fold 6 чем то теперь похож на двойной Galaxy S24 Pus. У него островатые грани, которые позволяют смартфону увереннее лежать в руке.Вопреки ожиданиям, титановая рамка для Galaxy Fold 6 не будет использоваться.
Galaxy Flip 6 по габаритам не изменился, получил больший внешний экран и заметно лучшую камеру. Конкретнее модуль от Galaxy S24 Pus.
Обновление ОС и софт с ИИ
Интересно что HMD, эксплуатирующая бренд Nokia в свое время очень гордилась тем, что обеспечивает длительный срок программной поддержки смартфонов. Но с годами этот козырь как-то сошел на нет. Покупатели не клюнули на то что их пятилетний смартфон получит свежий Андроид. То ли дело флагманские смартфоны Samsung. Они все-таки подороже и срок морального, да и технического, устаревания намного больше.
В Samsung обещают максимально расширить поддержку искусственного интеллекта Galaxy AI и предоставит всем покупателям смартфона семилетнюю программу обновлений операционной системы.
Программных дополнений с участием искусственного интеллекта не слишком много, но все они используют особенности форм-фаткора. Так, например, раскладушку Флип 6 или Фолд 6 можно поставить между двумя участниками интервью и запустить автоматический переводчик на разных сторонах. Интервьюер будет видеть свой язык, а респондент свой.
Дисплей Samsung Galaxy Flip 6
Samsung Galaxy Flip 6 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2640×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он также оснащен вторым 3,4-дюймовым дисплеем с разрешением 720×748 пикселей. Наверное, еще несколько десятых не сделали бы погоды, однако Motorola все же установила в новом Razr 50 в качестве внешнего экран с вырезами под камеры, чтобы использовать максимум пространства.
Оснащение Samsung Galaxy Flip 6
Устройство получило однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и Android 14. Galaxy Flip 6 оснащен системой испарительной камеры для эффективного охлаждения, что стало новшеством для серии. Объём флеш-памяти составит 256 ГБ или 512 ГБ.
А вот стремление установить во все также компактный корпус все более лучшие камеры – интересно. В этом году компания умудрилась вместить уже модуль 50 Мпикс, и это куда более перспективный модуль, чем прошлогодний 12 Мпикс. У него уже есть оптическая стабилизация и куда лучше значение светосилы.
У Самсунг и так хорошие алгоритмы пост-обработки фото. В сочетании с новыми модулями Galaxy Flip 6 еще ближе к званию перспективного смартфона для блогеров, с точки зрения удобства съемки себяшек.
Чуть более емкий аккумулятор 4000 мАч в сочетании с повысившейся мощностью зарядки 25 Вт сделает этот компактный смартфон еще независимее от розетки и павер-банок. Улучшенная автономность – также всем понятный и актуальный апгрейд.
В нем используются Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и USB 3.2 Gen 1.
Samsung Galaxy Flip 6 выпускается в четырех цветах – серебряно-сером, желтом, голубом и мятном.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy S24 Ultra через полгода после релиза: почему не поздно?
Обыватели заметят считанные изменения в смартфонах лишь при прямом сопоставлении. Нам же, после полгода использования Samsung Galaxy S23 Ultra новый S24 Ultra показался даже свежее чем можно себе представить.
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Стали известны официальные цены Samsung Galaxy Fold6, Galaxy Flip6, часов Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch и наушников Galaxy Buds3 в УкраинеSamsung наушники смартфон события в Украине умные часы
Компания Samsung Electronics Украина объявила о начале продаж новых устройств: Galaxy Fold6, Galaxy Flip6, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7 и наушников серии Galaxy Buds3. С 31 июля 2024 г. эти новинки уже доступны для покупки.
AOC представила два 27-дюймовых монитора для игрAOC монитор
Компания AOC расширяет свою линейку игровых мониторов, выпустив новую недорогую модель под названием AOC Q27G3ZN и U27B3CF