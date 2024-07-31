Стали известны официальные цены Samsung Galaxy Fold6, Galaxy Flip6, часов Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch и наушников Galaxy Buds3 в Украине

Компания Samsung Electronics Украина объявила о начале продаж новых устройств: Galaxy Fold6, Galaxy Flip6, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7 и наушников серии Galaxy Buds3. С 31 июля 2024 г. эти новинки уже доступны для покупки.

Предзаказы на шестое поколение серии Galaxy в Украине превзошли результаты предыдущего поколения.

Цена Samsung Galaxy Fold6 и Galaxy Flip6

Смартфон Samsung Galaxy Fold6 предлагается в серебряном, розовом и темно-синем цветах, со стартовой ценой от 79 999 грн. Galaxy Flip6 доступен в серебряном, желтом, голубом и мятном цветах, со стартовой ценой от 45 999 грн.

Цена Samsung Galaxy Watch Ultra

Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra доступны в размере 47 мм в трех вариантах: титаново-сером, титаново-белом и титаново-серебряном, со стартовой ценой от 28 999 грн.

Умные часы Samsung Galaxy Watch7 представлены в двух размерах: 40 мм и 44 мм. Для 40-миллиметровой модели доступны зеленые и кремовые цвета, а для 44-миллиметровой – зеленые и серебряные. Стартовая цена на Galaxy Watch7 составляет 13499 грн.

Цена Samsung Galaxy Buds3

Наушники серии Samsung Galaxy Buds3 предлагаются в серебряном и белом цветах, со стартовой ценой от 6 899 грн.

Общие впечатления

Шарнир Fold 6 и Flip 6

Шарнир под гибким дисплеем. Это ахиллесова пята всех таких смартфонов, и не важно, раскладывается ли экран поперек или вдоль. У кого-то он более заметен, у кого-то менее. Конечно, если ориентироваться на пользователей, которые меняют смартфон раз в год, то не важна его надёжность. А вот два-три года уже позволят достичь заявленного количества сгибаний-разгибаний. Корейские инженеры в который раз поработали над устранением недостатков шарнира.

У новых Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6 его постарались сделать еще незаметнее, однако складка все еще различима при взгляде сбоку. К надежности вопросов не осталось, по крайней мере у тех пользователей кто не пытается снять защитную пленку, которую снимать нельзя. Она препятствует попаданию пыли, которая и ломает шарнир со временем.

Galaxy Fold 6 чем то теперь похож на двойной Galaxy S24 Pus. У него островатые грани, которые позволяют смартфону увереннее лежать в руке. Вопреки ожиданиям, титановая рамка для Galaxy Fold 6 не будет использоваться.

Galaxy Flip 6 по габаритам не изменился, получил больший внешний экран и заметно лучшую камеру. Конкретнее модуль от Galaxy S24 Pus.

Обновление ОС и софт с ИИ

Интересно что HMD, эксплуатирующая бренд Nokia в свое время очень гордилась тем, что обеспечивает длительный срок программной поддержки смартфонов. Но с годами этот козырь как-то сошел на нет. Покупатели не клюнули на то что их пятилетний смартфон получит свежий Андроид. То ли дело флагманские смартфоны Samsung. Они все-таки подороже и срок морального, да и технического, устаревания намного больше.

В Samsung обещают максимально расширить поддержку искусственного интеллекта Galaxy AI и предоставит всем покупателям смартфона семилетнюю программу обновлений операционной системы.

Программных дополнений с участием искусственного интеллекта не слишком много, но все они используют особенности форм-фаткора. Так, например, раскладушку Флип 6 или Фолд 6 можно поставить между двумя участниками интервью и запустить автоматический переводчик на разных сторонах. Интервьюер будет видеть свой язык, а респондент свой.

Дисплей Samsung Galaxy Flip 6

Samsung Galaxy Flip 6 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2640×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он также оснащен вторым 3,4-дюймовым дисплеем с разрешением 720×748 пикселей. Наверное, еще несколько десятых не сделали бы погоды, однако Motorola все же установила в новом Razr 50 в качестве внешнего экран с вырезами под камеры, чтобы использовать максимум пространства.

Оснащение Samsung Galaxy Flip 6

Устройство получило однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и Android 14. Galaxy Flip 6 оснащен системой испарительной камеры для эффективного охлаждения, что стало новшеством для серии. Объём флеш-памяти составит 256 ГБ или 512 ГБ.

А вот стремление установить во все также компактный корпус все более лучшие камеры – интересно. В этом году компания умудрилась вместить уже модуль 50 Мпикс, и это куда более перспективный модуль, чем прошлогодний 12 Мпикс. У него уже есть оптическая стабилизация и куда лучше значение светосилы.

У Самсунг и так хорошие алгоритмы пост-обработки фото. В сочетании с новыми модулями Galaxy Flip 6 еще ближе к званию перспективного смартфона для блогеров, с точки зрения удобства съемки себяшек.

Чуть более емкий аккумулятор 4000 мАч в сочетании с повысившейся мощностью зарядки 25 Вт сделает этот компактный смартфон еще независимее от розетки и павер-банок. Улучшенная автономность – также всем понятный и актуальный апгрейд.

В нем используются Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и USB 3.2 Gen 1.

Samsung Galaxy Flip 6 выпускается в четырех цветах – серебряно-сером, желтом, голубом и мятном.