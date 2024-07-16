Новые смарт часы Samsung Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra лишились беспроводной зарядки

Не все новинки получают прирост функций, некоторые деградируют. С самого начала серия Galaxy Watch от Samsung (и даже линейка Gear, которая ей предшествовала) использовала беспроводную зарядку. Это шло вместе с возможностью использовать «Wireless PowerShare», бренд Samsung для обратной беспроводной зарядки, чтобы зарядить Galaxy Watch. Это была очень удобная функция, хотя она надежно работала только с устройствами Galaxy.

Однако, Samsung объясняет, что из-за обновленных датчиков здоровья на новых часах, которые изменяют форму стекла на дне, беспроводная зарядка больше невозможна. Новая конструкция сенсора изменила форму заднего стекла, что увеличило расстояние между внутренней катушкой беспроводной зарядки часов и беспроводным зарядным устройством. Поэтому функция беспроводного распределения питания, доступная на предыдущей модели, больше не поддерживается.

Старые зарядные устройства могут работать, но они будут медленнее и производить больше тепла.