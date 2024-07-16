Новий смарт годинник Samsung Galaxy Watch 7 і Galaxy Watch Ultra втратили бездротову зарядку

Не всі новинки одержують приріст функцій, деякі деградують. Із самого початку серія Galaxy Watch від Samsung (і навіть лінійка Gear, яка передувала їй) використовувала бездротову зарядку. Це йшло разом із можливістю використовувати “Wireless PowerShare”, бренд Samsung для зворотного бездротового заряджання, щоб зарядити Galaxy Watch. Це була дуже зручна функція, хоча вона надійно працювала лише з пристроями Galaxy.

Однак, Samsung пояснює, що через оновлені датчики здоров’я на новому годиннику, який змінює форму скла на дні, бездротова зарядка більше неможлива. Нова конструкція сенсора змінила форму заднього скла, що збільшило відстань між внутрішньою котушкою бездротової зарядки годинника та бездротовим зарядним пристроєм. Тому функція бездротового розподілу живлення, доступна на попередній моделі, не підтримується.

Старі зарядні пристрої можуть працювати, але вони будуть повільнішими і вироблятимуть більше тепла.