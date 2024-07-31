Стали відомі офіційні ціни Samsung Galaxy Fold 6, Galaxy Flip 6, годинників Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch та навушників Galaxy Buds3 в Україні

Компанія Samsung Electronics Україна оголосила про початок продажу нових пристроїв: Galaxy Fold6, Galaxy Flip6, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7 та навушників серії Galaxy Buds3. З 31 липня 2024 р. ці новинки вже доступні для покупки.

Замовлення на шосте покоління серії Galaxy в Україні перевершили результати попереднього покоління.

Ціна Samsung Galaxy Fold6 та Galaxy Flip6

Смартфон Samsung Galaxy Fold6 пропонується у срібному, рожевому та темно-синьому кольорах, зі стартовою ціною від 79 999 грн. Galaxy Flip6 доступний у срібному, жовтому, блакитному та м’ятному кольорах, зі стартовою ціною від 45 999 грн.

Ціна Samsung Galaxy Watch Ultra

Розумний годинник Samsung Galaxy Watch Ultra доступні у розмірі 47 мм у трьох варіантах: титаново-сірому, титаново-білому та титаново-срібному, зі стартовою ціною від 28 999 грн.

Розумний годинник Samsung Galaxy Watch7 представлений у двох розмірах: 40 мм і 44 мм. Для 40-міліметрової моделі доступні зелені та кремові кольори, а для 44-міліметрової – зелені та срібні. Стартова ціна на Galaxy Watch7 складає 13 499 грн.

Ціна Samsung Galaxy Buds3

Навушники серії Samsung Galaxy Buds3 пропонуються у срібному та білому кольорах, зі стартовою ціною від 6 899 грн.

Загальні враження

Шарнір Fold 6 та Flip 6

Шарнір під гнучким екраном. Це ахіллесова п’ята всіх таких смартфонів, і не важливо, чи розкладається екран упоперек або вздовж. У когось він помітніший, у когось менший. Звичайно, якщо орієнтуватися на користувачів, які змінюють смартфон щорічно, то не важлива його надійність. А ось два-три роки вже дозволять досягти заявленої кількості згинань-розгинань. ?supersonic=wp-admin”> Корейські інженери вкотре попрацювали над усуненням недоліків шарніру.

У нових Samsung Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6 його постаралися зробити ще непомітнішим, проте складка все ще помітна при погляді збоку. До надійності питань не залишилося, принаймні у тих користувачів, хто не намагається зняти захисну плівку, яку знімати не можна. Вона перешкоджає попаданню пилу, який і ламає шарнір з часом.

Galaxy Fold 6 чимось тепер схожий на подвійний Galaxy S24 Pus. У нього гоструваті грані, які дозволяють смартфону впевненіше лежати в руці. =wp-admin”> </a > Всупереч очікуванням, титанова рамка для Galaxy Fold 6 не буде використовуватись.

Galaxy Flip 6 за габаритами не змінився, отримав більший зовнішній екран та помітно найкращу камеру. Конкретніше модуль від Galaxy S24 Pus.

Оновлення ОС та софт з ІІ

Цікаво, що HMD, яка експлуатує бренд Nokia свого часу дуже пишалася тим, що забезпечує тривалий термін програмної підтримки смартфонів. Але з роками цей козир якось зійшов нанівець. Покупці не клюнули на те, що їх п’ятирічний смартфон отримає новий Android. Чи то справа флагманські смартфони Samsung. Вони все-таки дорожчі і термін морального, та й технічного, старіння набагато більший.

У Samsung обіцяють максимально розширити підтримку штучного інтелекту Galaxy AI та надасть усім покупцям смартфона семирічну програму оновлень операційної системи.

Програмних доповнень за участю штучного інтелекту не надто багато, але вони використовують особливості форм-фаткора. Так, наприклад, розкладачку Фліп 6 або Фолд 6 можна поставити між двома учасниками інтерв’ю та запустити автоматичний перекладач на різних сторонах. Інтерв’юер бачитиме свою мову, а респондент свій.

Дисплей Samsung Galaxy Flip 6

Samsung Galaxy Flip 6 оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2640×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Він також оснащений другим 3,4-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 720х748 пікселів. Напевно, ще кілька десятих не зробили б погоди, проте Motorola все ж таки встановила в новому Razr 50 в якості зовнішнього екран з вирізами під камери, щоб використовувати максимум простору.

Обладнання Samsung Galaxy Flip 6

Пристрій отримав однокристальну систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам’яті та Android 14. Galaxy Flip 6 оснащений системою випарної камери для ефективного охолодження, що стало новаторством для серії. Обсяг флеш-пам’яті становитиме 256 ГБ або 512 ГБ.

А ось прагнення встановити в компактний корпус все кращі камери – цікаво. Цього року компанія примудрилася вмістити вже модуль 50 Мпікс, і це набагато перспективніший модуль, ніж торішній 12 Мпікс. У нього вже є оптична стабілізація і набагато краще значення світлосили.

У Samsung і так хороші алгоритми пост-обробки фото. У поєднанні з новими модулями Galaxy Flip 6 ще ближче до звання перспективного смартфона для блогерів, з погляду зручності зйомки себешек.

Трохи більш ємний акумулятор 4000 мАч у поєднанні з потужністю зарядки 25 Вт, що підвищилася, зробить цей компактний смартфон ще незалежнішим від розетки і павер-банок. Покращена автономність – також всім зрозумілий та актуальний апгрейд.

У ньому використовуються Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 та USB 3.2 Gen 1.

Samsung Galaxy Flip 6 випускається у чотирьох кольорах – срібно-сірому, жовтому, блакитному та м’ятному.