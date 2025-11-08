SpaceX совершила 100-й запуск ракеты Falcon 9 в 2025 году

31 октября компания SpaceX осуществила юбилейный, 100-й в 2025 году запуск спутников Starlink. Ракета Falcon 9 стартовала с базы Космических сил Ванденберга в Калифорнии и вывела на низкую околоземную орбиту ещё 28 аппаратов.

Что известно

Это уже 138-й запуск Falcon 9 в этом году, из которых 99 были посвящены исключительно расширению Starlink — крупнейшей спутниковой системы в истории. В общей сложности SpaceX вывела на орбиту более 10 000 спутников, и около 8800 из них по-прежнему активны.

Первая ступень ракеты вернулась на Землю спустя 8,5 минуты после старта и успешно приземлилась на беспилотный корабль Of Course I Still Love You в Тихом океане. Для ступени с бортовым номером 1063 это был уже 29-й полёт. Ранее максимальное количество повторных запусков достигало 31.

Ранее SpaceX официально представила новое поколение спутников Starlink V3, обещающих гигабитное подключение и рекордную скорость передачи данных – до 60 терабит в секунду в масштабе всей сети.

По словам компании, каждый запуск Starship будет существенно повышать пропускную способность системы по сравнению с нынешними спутниками V2 Mini, работающими на орбите.

Презентация Starlink V3 состоялась 13 октября во время 11-го испытательного полета корабля Starship, который будет теперь выполнять роль основного носителя для выведения спутников на орбиту. В отличие от Falcon 9 новая система позволит доставлять до 60 аппаратов за один запуск.

Новые спутники стали значительно больше и тяжелее — до 2 тонн каждый. Для сравнения, V2 Mini весит около 600 кг, а первое поколение V1 – всего 300 кг. Каждый спутник Starlink V3 будет иметь пропускную способность 1 Тбит/сек и сможет принимать данные со скоростью до 200 Гбит/сек, что примерно в 20 раз превышает возможности V2 Mini.

Первый запуск спутников V3 ожидается в начале 2026 года. Это станет важным шагом к реализации видения Илона Маска – создания глобального широкополосного интернета, который охватит даже самые отдаленные уголки планеты.