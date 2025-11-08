SpaceX здійснила 100-й запуск ракети Falcon 9 у 2025 році

31 жовтня компанія SpaceX здійснила ювілейний, 100-й у 2025 році запуск супутників Starlink. Ракета Falcon 9 стартувала з бази Космічних сил Ванденберга у Каліфорнії та вивела на низьку навколоземну орбіту ще 28 апаратів.

Що відомо

Це вже 138 запуск Falcon 9 цього року, з яких 99 були присвячені виключно розширенню Starlink – найбільшої супутникової системи в історії. Загалом SpaceX вивела на орбіту понад 10 000 супутників, і близько 8800 з них, як і раніше, активні.

Перший ступінь ракети повернувся на Землю через 8,5 хвилини після старту і успішно приземлився на безпілотний корабель у Тихому океані. Для сходинки з бортовим номером 1063 це був уже 29-й політ. Раніше максимальна кількість повторних запусків сягала 31.

Раніше SpaceX офіційно представила нове покоління супутників Starlink V3, що обіцяють гігабітне підключення та рекордну швидкість передачі даних – до 60 терабіт на секунду в масштабі всієї мережі.

За словами компанії, кожен запуск Starship істотно підвищуватиме пропускну спроможність системи в порівнянні з нинішніми супутниками V2 Mini, що працюють на орбіті.

Презентація Starlink V3 відбулася 13 жовтня під час 11-го випробувального польоту корабля Starship, який тепер виконуватиме роль основного носія для виведення супутників на орбіту. На відміну від Falcon 9, нова система дозволить доставляти до 60 апаратів за один запуск.

Нові супутники стали значно більшими і важчими — до 2 тонн кожен. Для порівняння, V2 Mini важить близько 600 кг, а перше покоління V1 – лише 300 кг. Кожен супутник Starlink V3 матиме пропускну здатність 1 Тбіт/сек та зможе приймати дані зі швидкістю до 200 Гбіт/сек, що приблизно в 20 разів перевищує можливості V2 Mini.

Перший запуск супутників V3 очікується на початку 2026 року. Це стане важливим кроком до реалізації бачення Ілона Маска – створення глобального широкосмугового інтернету, який охопить навіть найвіддаленіші куточки планети.