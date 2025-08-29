Сменить пароль в Gmail надо уже сейчас: 2,5 млрд пользователей были взломаны

Google обратилась к большинству из 2,5 млрд пользователей Gmail с рекомендацией усилить защиту своих аккаунтов. Поводом стали сообщения о новых успешных атаках хакеров.

Компания советует обновить пароли, внимательно следить за подозрительной активностью и включить двухфакторную аутентификацию. По данным Google, злоумышленники чаще всего получают доступ через фишинговые письма с поддельными страницами входа или с помощью выманивания кодов 2FA. Несмотря на то, что у большинства пользователей пароли уникальные, лишь треть меняет их регулярно.

Особое внимание к безопасности Google рекомендует после инцидента с Salesforce, когда были похищены в основном открытые данные — контакты малых и средних компаний. Есть опасения, что хакерская группировка ShinyHunters, ранее атаковавшая AT&T, Microsoft, Santander и Ticketmaster, готовит новые атаки и может использовать собственный сайт для шантажа жертв и слива информации.

Google предупреждает: хакеры применяют новые методы давления на пострадавших, особенно на компании, затронутые последними инцидентами с Salesforce. Тем, чьи аккаунты могли быть скомпрометированы, компания уже отправила предупреждения по электронной почте.

Всем владельцам Gmail советуют регулярно проверять активность учетной записи, избегать подозрительных ссылок и сообщать о любых случаях мошенничества.