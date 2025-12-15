Смартфоны скоро могут снова комплектоваться лишь 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита  

Смартфоны скоро могут снова комплектоваться лишь 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита15.12.25
Мировой рынок смартфонов может откатиться назад из-за острого дефицита оперативной памяти. По данным TrendForce, на которые ссылается WccfTech, нехватка DRAM заставляет производителей просматривать привычные конфигурации устройств и откладывать переход на большие объемы RAM по меньшей мере до 2027 года.
В ближайших линейках базовые и доступные модели снова могут получать только 4 ГБ оперативной памяти вместо нынешних 6–8 ГБ, тогда как в среднем сегменте 12 ГБ будут постепенно уступать конфигурациям на 6–8 ГБ. В то же время развитие флагманов фактически замедляется: варианты с 16 ГБ и более, включая еще недавно активно продвигавшиеся 24 ГБ, могут временно исчезнуть с фокуса производителей.
Ситуацию усложняет изменение приоритетов самих поставщиков памяти. В частности, Samsung сокращает выпуск HBM и делает ставку на DDR5, пытаясь получить максимальную прибыль в условиях дефицита. Это только усиливает давление на мобильный сегмент.
Аналитики считают, что такой шаг назад может подтолкнуть индустрию к более глубокой оптимизации программного обеспечения. Производители смартфонов могут усилить давление на Google, чтобы Android более эффективно работал с меньшими объемами памяти. В то же время, развитие локального ИИ работает в противоположном направлении: потребность в RAM только растет, и уже раздаются прогнозы, что около 20 ГБ может стать необходимым минимумом для работы языковых моделей на устройстве.
Чтобы отчасти смягчить последствия, компании ищут альтернативы. Apple изучает возможность хранения больших речевых моделей во флеш-памяти вместо RAM, а Samsung работает над специализированной UFS 4.0, оптимизированной под генеративный ИИ. Параллельно производители рассматривают и более практичный шаг – массовый возврат слотов для microSD, что может помочь сдержать цены на смартфоны на фоне удорожания компонентов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Расскажем про игровой руль Logitech G29 для ПК и PlayStation, а также дополнение в виде 6-ступенчатой коробки скоростей Driving Force Shifter.
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Смартфоны скоро могут снова комплектоваться лишь 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита оперативная память смартфон
Нехватка памяти DRAM заставляет производителей просматривать привычные конфигурации устройств и откладывать переход на большие объемы RAM по меньшей мере до 2027 года.
Браузер Google Disco может создавать веб-приложения Google браузер разработка
Google запустила экспериментальный браузер Disco в Chrome Search Labs, использующий генеративный ИИ не только для просмотра сайтов, но и создания интерактивных мини-приложений
Смартфоны скоро могут снова комплектоваться лишь 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита
Браузер Google Disco может создавать веб-приложения
Победители The Game Awards 2025 в 30 номинациях
Анонсировано сразу две игры Tomb Raider
Новая Total War: WARHAMMER 40,000 получит галактический масштаб
Ayaneo Pocket Play — геймерский смартфон-слайдер
В Android можно будет передавать видео по номеру SOS
Кабмин отменил бумажные военные билеты. Теперь только Резерв+
Культовая мышка Razer Boomslang получила новый дизайн и функции
Итоги 2025 года Pornhub: Украина больше не в топ 15
Чем отличается профессиональная акустика от обычных колонок – LaNota
Приложения Adobe появятся прямо в ChatGPT