Смартфоны скоро могут снова комплектоваться лишь 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита

Мировой рынок смартфонов может откатиться назад из-за острого дефицита оперативной памяти. По данным TrendForce, на которые ссылается WccfTech, нехватка DRAM заставляет производителей просматривать привычные конфигурации устройств и откладывать переход на большие объемы RAM по меньшей мере до 2027 года.

В ближайших линейках базовые и доступные модели снова могут получать только 4 ГБ оперативной памяти вместо нынешних 6–8 ГБ, тогда как в среднем сегменте 12 ГБ будут постепенно уступать конфигурациям на 6–8 ГБ. В то же время развитие флагманов фактически замедляется: варианты с 16 ГБ и более, включая еще недавно активно продвигавшиеся 24 ГБ, могут временно исчезнуть с фокуса производителей.

Ситуацию усложняет изменение приоритетов самих поставщиков памяти. В частности, Samsung сокращает выпуск HBM и делает ставку на DDR5, пытаясь получить максимальную прибыль в условиях дефицита. Это только усиливает давление на мобильный сегмент.

Аналитики считают, что такой шаг назад может подтолкнуть индустрию к более глубокой оптимизации программного обеспечения. Производители смартфонов могут усилить давление на Google, чтобы Android более эффективно работал с меньшими объемами памяти. В то же время, развитие локального ИИ работает в противоположном направлении: потребность в RAM только растет, и уже раздаются прогнозы, что около 20 ГБ может стать необходимым минимумом для работы языковых моделей на устройстве.

Чтобы отчасти смягчить последствия, компании ищут альтернативы. Apple изучает возможность хранения больших речевых моделей во флеш-памяти вместо RAM, а Samsung работает над специализированной UFS 4.0, оптимизированной под генеративный ИИ. Параллельно производители рассматривают и более практичный шаг – массовый возврат слотов для microSD, что может помочь сдержать цены на смартфоны на фоне удорожания компонентов.